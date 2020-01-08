Названы пять необычных вещей, которые повышают риск развития рака

Невзирая на то, что современная медицина шагнула далеко вперед и рак перестал быть приговором, онкологические заболевания продолжают уносить ежегодно более 8 миллионов жизни. Медики не устают повторять, что страшную болезнь легче предотвратить, а не лечить.

Научно доказано, что в четырех из десяти случаев рака можно избежать. А для этого, как принято считать, стоит отказаться от употребления в пищу переработанных продуктов, в том числе мяса в виде колбас и копченостей, бросить курить, перестать пить и вести здоровый образ жизни.

Немногие знают, но существуют вещи, которые подавляющим большинством никак не связываются с риском онкологии — но они есть, и немалые.

Осведомлен — значит, предупрежден, полагают медики. Поэтому то, о чем пойдет речь ниже, должен знать каждый.

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Высокий рост — один из главных факторов развития рака. Как продемонстрировали ранние исследования, риск онкологии повышается на 10 процентов на каждые четыре дюйма роста (это чуть больше 10 сантиметров). Дело в том, что количество клеток у рослых мужчин и женщин больше. Следовательно, шансы того, что некоторые из них переродятся в злокачественные, возрастают.

Сидячий образ жизни — еще один из негласных факторов развития болезни. В зоне особого риска работники офисов, которые часами просиживают за компьютерами и мало двигаются, а также игнорируют посещение тренажерного зала или занятия любым видом спорта.

Удивительно, но горячий чай также может привести к раку. Исследования показали, что обжигающий напиток может вызвать рак пищевода. Эксперты объясняют это тем, что горячая жидкость поражает слизистую оболочку горла.

Находиться рядом с грилем или мангалом может быть опасно для здоровья. Установлено, что кожа может впитывать канцерогенные вещества, которые выделяются через горящие угли. Но стоит иметь в виду, что мясо, приготовленное на гриле, еще больше увеличивает риски заболеть раком.

Грудные имплантаты также способны привести к раку, это стоит помнить всем инста-красоткам, которые мечтают о бюсте, который своими внушительными размерами будет сражать всех мужчин наповал.

Определенные текстурированные грудные имплантаты увеличивают риски развития анапластической крупноклеточной лимфомы (ALCL), редкого типа рака молочной железы. Болезнь — это последствия воспалительных процессов в тканях молочных желез.

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