Появилась версия о возможной атаке ЗРК «Тор» на украинский лайнер

В Twitter начала распространяться фотография, сделанная якобы на месте крушения лайнера Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».

Утверждается, что на ней запечатлен фрагмент ракеты, запущенной, предположительно, из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор».

На снимок обратил внимание основатель интернет-издания Bellingcat, британский журналист Элиот Хиггинс, специализирующийся на расследованиях. Он отметил, что происхождение фотографии еще предстоит проверить и что прояснить первоисточник кадра на основе данных геолокации будет затруднительно, но пообещал, что Bellingcat проверит версию о возможной атаке на самолет из «Тора».

«Мы рассмотрим последнее известное местонахождение самолета [в воздушном пространстве] и расстояние до него от иранских военных баз, и посмотрим, находился ли он в радиусе действия систем «Тор». Это не зависит от проверки подлинности изображения», — написал Хиггинс. В заключение он закрепил твит, в котором подчеркнул, что пока местонахождение запечатленного на фотографии обломка не будет установлено, что, по его словам, практически невозможно, к этой информации следует относиться с осторожностью.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 пассажиров и членов экипажа, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана предварительно назвали причиной катастрофы возгорание в двигателе. Точная причина будет раскрыта после анализа бортовых самописцев лайнера. Вместе с тем в ближневосточной прессе циркулируют слухи о том, что самолет мог быть сбит в ходе ракетного удара Ирана по военным объектам США в Ираке.