Курс евро опустился ниже 68 рублей впервые за почти год

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Leonhard Foeger/Reuters
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года, передает РИА «Новости».
По данным Московской биржи, курс евро опускался до 67,96 руб.
Ранее сообщалось, что 6 января рубль снизился к доллару и евро. Эксперты объясняют данные явления падением мировых рынков капитала, которые негативно отреагировали на эскалацию напряженности в ближневосточном регионе.
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