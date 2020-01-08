Курс евро опустился ниже 68 рублей впервые за почти год

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Курс евро опустился ниже 68 рублей впервые за почти год
Курс евро опустился ниже 68 рублей впервые за почти год

Leonhard Foeger/Reuters

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года, передает РИА «Новости».

По данным Московской биржи, курс евро опускался до 67,96 руб.

Ранее сообщалось, что 6 января рубль снизился к доллару и евро. Эксперты объясняют данные явления падением мировых рынков капитала, которые негативно отреагировали на эскалацию напряженности в ближневосточном регионе.

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