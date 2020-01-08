Названы диеты, которые «вышли из моды»

Некоторые тенденции в рационе питания уже неактуальны, — утверждают диетологи. Специалисты рекомендуют отказаться от устаревших диет и переключиться на здоровую пищу. И для этого назвали 5 диет, которые «вышли из моды».Прерывистый постБольшое внимание в 2019 году было привлечено к практике прерывистого питания, ограниченного определенными часами дня. Специалисты отмечают, что прерывистый пост не только не практичен, но и может быть опасным.«Нет ни одного исследования, подтверждающего, что небольшое количество приемов пищи оказывает положительное влияние на здоровье», — подчеркнул Эбби Лангер, доктор медицинских наук.Змеиная диета«Змеиная диета заключается в соблюдении странного и опасного поста. Создатель данной диеты не является квалифицированным медицинским работником и распространяет неверную информацию. Например, он говорит о том, что для удовлетворения потребностей в пище людям с избыточным весом достаточно только пить соленую воду. Якобы их жировой запас может справиться с нехваткой полезных питательных веществ и обеспечить организм всем необходимым», — заявил диетолог.Безуглеводная диетаУглеводы – это основной источник топлива для организма. Ограничение углеводов в пище может негативным образом сказаться на нашем здоровье.«Без глюкозы мозг и мышцы не могут нормально функционировать», — говорит Лангер.Диетолог подчеркнул, что существуют полезные углеводы — фрукты, овощи и цельное зерно, а есть вредные — белый хлеб или сладкие хлопья.Безгютеновые диетыОграничение в пище глютена обосновано для людей, страдающих его непереносимостью – целиакией. Однако для здоровых людей, не имеющих медицинских показаний для ограничения данного вещества в пище, это не является хорошей идеей, пишет Медикфорум.

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