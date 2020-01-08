Госдума: США впервые «проглотили» массированный удар по их военной базе

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Председатель комитета Государственной думы по науке и образованию Вячеслав Никонов назвал беспрецедентной реакцию американского лидера Дональда Трампа на массированный удар по их военной базе. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

Ранее Трамп в ходе телеобращения к согражданам прокомментировал ракетный удар Ирана по американским военным базам в Ираке. Глава государства заявил, что США не желают применять свою военную мощь, так как экономический потенциал — лучший сдерживающий фактор в борьбе с Ираном.

Никонов отметил, что данное заявление является первым известным ему случаем в истории США, которые в этот раз «проглотили» массированный удар по их военной базе.

По мнению Никонова, «или уникален президент, или США уже не те».

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В ночь на 8 января Иран заявил о начале операции мести за уничтожение США иранского генерала Касема Сулеймани. Были выпущены ракеты по американской военной базе в Ираке. По сообщениям иранских СМИ, в результате атаки погибли 80 американцев. Однако Трамп во время обращения заявил, что американские военные не пострадали.

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