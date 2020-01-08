В ООН оценили речь Трампа о ситуации с Ираном

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Mike Segar/Reuters

В ООН приветствуют сигналы о намерении избежать серьезной конфронтации между Ираном и Соединенными Штатами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя генсека ассамблеи Стефана Дюжаррика.

Так Дюжаррик прокомментировал телеобращение американского лидера Дональда Трампа к согражданам.

В данном обращении Трамп заявил, что США желают для иранского народа и лидеров замечательного будущего, которого они заслуживают.

Президент США также отметил, что американская сторона готова заключить мир со всеми, кто его ищет.

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