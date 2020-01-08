В ООН оценили речь Трампа о ситуации с Ираном

close
Mike Segar/Reuters
В ООН приветствуют сигналы о намерении избежать серьезной конфронтации между Ираном и Соединенными Штатами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя генсека ассамблеи Стефана Дюжаррика.
Так Дюжаррик прокомментировал телеобращение американского лидера Дональда Трампа к согражданам.
В данном обращении Трамп заявил, что США желают для иранского народа и лидеров замечательного будущего, которого они заслуживают.
Президент США также отметил, что американская сторона готова заключить мир со всеми, кто его ищет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп: пришло время работать над новой сделкой с Ираном
— Трамп: Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие, пока я президент
READ Доктор Комаровский раскрыл правду о «бусах» из лука и чеснока
Источник