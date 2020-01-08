Опубликованы первые фото российского внедорожника​, который будут выпускать в РТ

В сети появились снимки нового российского внедорожника Aurus Komendant. Фотографии опубликовало издание motor1.com.

Испытания автомобиля начались еще в августе 2019 года, но это первый случай, когда модель удалось сфотографировать, пишет «Российская газета».

«Шпионам» удалось сфотографировать салон внедорожника, архитектура которого предсказуемо повторяет салон Senat. В материале говорится, что снимки сделаны в одной из скандинавских стран.

Издание предполагает, что на фотографиях изображен ранний прототип. У автомобиля, в частности, нет задних фонарей и отсутствует внутренняя отделка. «У входных дверей довольно простой вид, который вряд ли можно будет увидеть на серийной модели», — сказано в тексте.

Напомним, серийное производство автомобилей представительского класса Aurus начнется на заводе «Форд Соллерс Елабуга» в первом квартале 2021 года. В настоящее время площадку продолжают готовить — в декабре цеха посетил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Изначально на заводе будут собирать лимузины Aurus Senat, а внедорожники начнут выпускать с 2022 года.