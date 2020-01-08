Автопроизводитель Ravon выпустит конкурента Lada

Узбекский холдинг «Узавтосаноат», владеющим брендом Ravon, планирует выпустить новый бюджетный автомобиль. Новинка будет продаваться и конкурировать с LADA на всем постсоветском пространстве. Об этом сообщил «Российской газете» топ-менеджер предприятия Шухрат Мирсамуков.

По словам представителя корейского автопроизводителя, основными конкурентными преимуществами будущей модели должны стать богатое оснащение (с круиз-контролем, климат-контролем и хорошей штатной мультимедией), современные технические характеристики и доступная цена – от 10 до 15 тысяч долларов. Никакой конкретики о машине пока нет. Известно лишь, что реализовать проект планируется вместе с иностранным партнером.

По информации «Автоновостей дня», полученной из сообщений узбекских СМИ, речь может идти о перелицованном седане Chevrolet Onix, новое поколение которого дебютировало минувшей осенью.



Chevrolet Onix. Фото Chevrolet



Салон Chevrolet Onix. Фото Chevrolet



Салон Chevrolet Onix. Фото Chevrolet

Со сменой поколений Onix перешел на новую платформу GEM – упрощенную «тележку» Delta, которая ранее легла в основу небезызвестного россиянам Chevrolet Cruze. Соответственно, в «базе» седан получил все электрические стеклоподъемники, кондиционер и новую мультимедийную систему, а в более дорогих версиях – камеру заднего вида, климат-контроль, систему запуска двигателя с кнопки, беспроводную зарядку для смартфона и шесть подушек безопасности.

Двигатели у южноамериканского и узбекского Chevrolet Onix, само собой, будут разными. Если первый оснастили 1,0-литровой 114-сильной «турботройкой», то второму (тому, который появится в России) прочат 1,5-литровый агрегат производства GM Powertrain Uzbekistan, известный по «бюджетникам» Cobalt и Lacetti.

Напомним, узбекский бренд Ravon вернулся в Россию в сентябре прошлого года. Сегодня он представлен тремя моделями: R2, Nexia R3 и R4 стоимостью от 646 000 рублей.