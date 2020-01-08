В Сети появился концепт Lada Vesta Premium

Ни для кого не секрет, что LADA Vesta, выпущенная АвтоВАЗом в 2015 году, давно нуждается в обновлении. Один из способов «освежить» модель – выпустить роскошную спецверсию с новыми опциями, двигателями и логичным названием Vesta Premium. Первое фото новинки показал портал Car.ru.

По слухам, такую «Весту» могут построить на новой модульной архитектуре, разработанной при участии специалистов московского ФГУП НАМИ, ранее отвечавших за создание Единой модульной платформы (ЕМП) для представительских автомобилей российского бренда Aurus.

Не исключено, что часть новых опций в таком случае Vesta Premium тоже унаследует от моделей Aurus – например, круиз-контроль, мультимедийную систему с премиум-акустикой и даже полный привод. Соответственно, в моторную гамму новинки может войти гибридная силовая установка на базе аналогичной бензиновой «шестерки» и электромотора, сопряженных с 9-ступенчатым «автоматом».

Ранее «Автоновости дня» показали первые фотографии нового люксового внедорожника Aurus Komendant, «пойманного» фотошпионами на автовозе.