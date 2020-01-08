Как спецслужбы СССР охотились за генералом Власовым во время войны

Предательство командующего 2-й ударной армии Андрея Власова было одним из самых неприятных эпизодов Великой Отечественной войны. Генерал, вставший на антисоветские позиции, рассматривался в Кремле как серьезная опасность. За годы войны советские спецслужбы неоднократно предпринимали попытки его ликвидировать.

Псевдоним «Ворон»

Власов был пленен немцами 12 июля 1942 года. Будучи в заключении, он согласился возглавить Комитет освобождения народов России (КОНР) и его боевое крыло — Русскую освободительную армию (РОА). Генерал ездил по местам, где содержались советские военнопленные, и призывал их следовать его примеру.

В Москве больше опасались не армии, которую может сколотить предатель, а ту угрозу, которую он несет в морально-политическом плане. Антисоветская пропаганда Власова рассматривалась в Кремле как серьезная угроза для устойчивости фронта и тыла.

Перебежчика решено было найти и ликвидировать. Чекисты присвоили Власову псевдоним «Ворон». По их замыслу, физическое устранение бывшего командующего 2-й ударной армии должно было поспособствовать деморализации его сторонников и в целом нанести существенный удар по структурам коллаборационистов.

Вербовка Жиленкова

На первых порах чекисты вели разработку ближайшего окружения генерала. Смерш смог выйти на бригадного комиссара Георгия Жиленкова, отвечавшего у Власова за антисоветскую агитацию. Жиленкова решили склонить к сотрудничеству и привлечь к операции по устранению «Ворона». С этой целью в район Пскова была заброшена оперативная группа под командованием майора Льва Корчагина.

Тот имел при себе письмо от супруги бригадного комиссара, которая проживала в Москве. С его помощью чекисты надеялись склонить власовца к сотрудничеству, намекнув, что от его решения будет зависеть судьба семьи.

Несмотря на то, что разработка Жиленкова велась целый год, операция закончилась неудачей. В пользу этот говорит тот факт, что «личного пропагандиста» Власова заочно приговорили к смертной казни лишь в апреле 1944 года, тогда как его начальника — годом раньше.

Агентурная сеть

Весной 1943 года Смерш начал создавать целую агентурную сеть в городах, где был замечен Власов. Так, в Смоленске оперативная спецгруппа насчитывала 22 человека, среди них агенты, в совершенстве владевшие немецким языком.

Крупная сеть была создана в Белоруссии. В Минске действовали четыре оперативные группы общей численностью 37 человек, в Западной Белоруссии работали несколько групп — всего 55 человек.

Перед ними была поставлена задача не только собирать все сведения о передвижении Власова и его ближайших соратников, но и изучать условия их быта, количество охраны. К лету 1943 года за «Вороном» охотились более 200 высокопрофессиональных чекистов.

Взорвать предателя

Неоднократно принимались попытки взорвать генерала. В мае 1943 разведчики Западного фронта под командованием майора Александра Одинцова получили информацию, что со дня на день ожидается прибытие Власова в особняк на Первомайской улице в Могилеве. В здании были заложены магнитные мины. Однако «Ворон» там так и не появился.

Тогда же была предпринята попытка уничтожить предателя во время его визита Русский народный театр Смоленска, где он должен был вместе с бургомистром города выступать перед местной интеллигенцией. Но к моменту, когда партизаны прибыли в город, Власов уже успел его покинуть.

За «Вороном» советские спецслужбы гонялись не только по оккупированной территории СССР, но и по европейским странам и даже по Германии. В Берлин был заброшен майор С. Капустин, представившийся одному из ближайших соратников Власова генерал-майору Василию Малышкину как перебежчик. Капустин должен был войти в доверие к руководящему составу КОНР и ликвидировать его главу. Крайний срок — до конца 1943 года. Но Капустин был раскрыт и расстрелян немцами.

Миссия комбрига Богданова

Не менее амбициозная задача была поставлена перед комбригом Михаилом Богдановым, который сотрудничал с немцами с осени 1941 года. В июле 1943 года на него вышли советские спецслужбы. Была поставлена задача убить Власова, при этом не вызвать подозрений, и занять должность командующего РОА. Для своей миссии Богданов получил яд, но не использовал его, объяснив тем, что не имеет доступа к кухне.

По мнению ряда историков, комбриг не смог пойти на убийство Власова, которого знал по совместной службе более 20 лет. Позже на суде обвинялся в невыполнении приказа о ликвидации генерала, за что и был приговорен к смертной казни.

«Ворон» в клетке

До конца войны советским спецслужбам так и не удалось уничтожить Власова. После разоружения РОА в мае 1945 года генерал пытался укрыться в зоне оккупации союзных войск. Однако во время следования в Город Плзень в Чехословакии, где находился штаб 3-й американской армии, Власов был схвачен советскими войсками, а затем доставлен в Москву.

Предатель прекрасно понимал, что его ждет, поэтому на судебном процессе пытался взять всю вину на себя. В конце июля Политбюро ЦК партии приняло решение о казни Власова и его подельников. 1 августа генерал был повешен вместе со своими сторонниками. Их прах развеяли в безымянном овраге Донского монастыря.