9 странных профессий наших предков

Если верить предсказаниям журнала The Economist, уже в ближайшем будущем роботы заменят бухгалтеров, розничных продавцов и операторов связи. Самый богатый программист в мире Билл Гейтс сообщает, что у интернет-ботов огромный потенциал в освоении и оптимизации современных профессий.

С развитием высоких технологий постепенно будет исчезать потребность в некоторых специальностях, которые сейчас нам кажутся привычными и даже незаменимыми. Такой процесс происходит не первый раз: в середине XIX века достижения индустриальной революции не оставили шансов выжить ряду профессий и ремесел, которые в те далекие времена тоже казались вполне обычными и естественными.

Представляем вам подборку из девяти профессий, постепенно пропавших с рынка труда, согласно статистике Бюро занятости США, которая ведется аж с 1850 года.

Когда о селфи еще никто не подозревал, люди изображались с помощью дагерротипов — первых портретных фотографий. Профессионально создавали эти снимки на полированном серебре настоящие мастера — дагерротиписты. Photo: Wikimedia

Древняя профессия трубочиста, которая благодаря фольклору и истории окутана неким светлым ореолом, несмотря на буквально черную работу чистильщиков дымоходов. Photo: Wikipedia

Давно забыта профессия крысолова. А ведь крысоловы спасали целые города от нашествий грызунов — переносчиков опасных инфекций. Photo: Wikimedia

До появления домашних холодильников молоко было популярным, но очень скоропортящимся продуктом. И взрослые и дети хорошо знали и любили «своего» молочника, который так быстро мог доставить покупателям свежее молоко. Photo: Wikimedia Commons

Конопляные ткани являлись важной частью все льняной промышленности. Соответственно, для обработки конопляных тканей существовали специальные рабочие, так называемые «хемп-дрессеры». Photo: Library of Congress

Рабочие в карьерах, «камнеломы», добывали из почвы и песка камень, предназначенный для использования в качестве строительного материала — например, для создания кухонного стола. Photo: Wikipedia

Knocker-up, или knocker-upper, — изначально появившаяся Англии и Ирландии профессия, которая состояла в том, чтобы будить людей на работу. В основном использовали длинные бамбуковые палки, дубинки, трости, но иногда, чтобы будить жителей верхних этажей, стреляли в окна горохом. Работали кнокер-апперами в основном пожилые люди, но, бывало, за дополнительное вознаграждение эта работа поручалась и местному констеблю. Photo: Recuerdos de Pandora

Сложно представить, но несколько десятков лет назад простейшая математическая работа выполнялась не калькулятором, а обычными женщинами, которые вручную умножали и делили, заменяя собой привычную для нас электронику. Photo: Wikimedia

Фабричные рабочие в долгие трудовые смены нуждались в некоторых развлечениях. Эту функцию выполнял приглашенный лектор, который громко зачитывал новости и литературные произведения, что называется, «без отрыва от производства». Photo: Wikimedia