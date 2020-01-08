10 стран, в которых толстые женщины считаются красивыми

В то время пока большая часть мира борется с ожирением, вкладывая огромные суммы денег в медицину, психологию, спорт и так далее, оказывается, что существует ряд стран, которые считают свисающий с боков жир — признаком богатства, здоровья и красоты.

Таких стран на земле не мало, мы рассмотрим лишь несколько.

Топ-10 стран, где толстые женщины считаются красивыми и пользуются особым уважением:

1. Мавритания

В этой замечательной стране довольно часто практикуется принудительное усиленное питание женщин, независимо от их согласия.

Жители Мавритании считают, что упитанная женщина является символом богатства и красоты. На такое, своеобразное отношение к «красоте» повлиял засушливый климат Западной Африки, который часто становится угрозой для жизни. Девушек с юного возраста заставляют употреблять жирное верблюжье молоко в огромных количествах. Правда, далеко не все выдерживают такую пытку едой, поэтому часто случаются разводы.

2. Науру

Из 14 000 человек населяющих остров, 4 500 человек больны сахарным диабетом. Почти все островитяне страдают ожирением. Местные жители ассоциируют полноту с красотой и плодовитостью у женщин, а также силой у мужчин. Причиной ожирения может стать распространенные залежи фосфатов, которые препятствуют полноценному ведению сельского хозяйства. Поэтому островитяне вынуждены закупать пищу в Австралии и Новой Зеландии, которая долго хранится, но приводит к ожирению.

3. Таити

Женщину принудительно откармливают, а затем приводят к вождю, который оценивает и выносит приговор:«насколько она красива и способна к продолжению рода». Одна из самых популярных диет на Таити основывается на большом количестве углеводов и калорийного кокосового молока.

4. Афганистан

В противовес скудной растительности Афганистана и тяжелой жизни кочевников в сухих песках, выступают тучные женщины. По мнению афганцев, толстая женщина — символ жизни и процветания. Хоть фигуру скрывает паранджа, округлое очертание лица и упитанные щеки, является весомым признаком красоты.

5. Южно-Африканская республика

Сразу в нескольких странах входящих в регион Южной Африки, у местного населения сложилось негативное отношение по отношению к стройным людям. Причиной тому, послужило известное заболевание распространившееся на территории Африки — ВИЧ, который приводит тела больных к сильному истощению. Африканцы подсознательно выбирают себе в спутницы более полную девушку, как признак здоровья, а также финансового богатства. И как минимум, считается, что если женщина «пышка», то она не поражена ВИЧ.

6. Самоа

Антропологи уверены, что склонность к ожирению у туземцев Самоа — следствие многовекового страдания местных жителей от голода. В результате систематического недоедания, организм стал усиленно накапливать запасные питательные вещества. Поэтому тучная женщина среди жителей Самоа считается абсолютной нормой, особенно после того, как во времена Второй Мировой Войны туземцы приобщились к популярной в те времена пище состоящей в основном из консервированных продуктов, отойдя от привычной диеты из рыбы и клубней.

7. Ямайка

Идеальным весом для женщины на Ямайке является вес, превышающий норму медицинских показателей почти в два раза. Стройное тело, ямайцы ассоциируют с бедностью, а избыток веса — с социальной гармонией, добротой, счастьем. Поэтому каждой желающей набрать вес девушке открывается целый рынок препаратов способствующих этому.

8. Фиджи

После появления высококалорийных продуктов питания в некогда изолированном государстве Фиджи, у жителей резко начал расти вес. Правда, население не ищет способов похудения, напротив, женщина обладающая большим объемом талии, считается символом красоты, счастья, богатства и здоровья.

9. Кувейт

Чем больше женщина — тем дом богаче.

Так считают жители населяющие Кувейт. Где 52 % девушек старше 15 лет страдают ожирением, а главной болезнью приводящей к преждевременной смерти, является сердечно-сосудистые заболевания. Как и у других народов населяющих засушливые районы, полнота считается признаком здоровья и богатства.

10. Тонга

Небольшой остров с населением в 140 000 человек, из которых 100 000 страдают избыточным весом. Причиной ожирения является высококалорийная пища, а также отсутствие физической нагрузки. Склонность к ожирению у островитян заложена генетически, и также почитается с давних времен.