США требуют от Украины публичного давления на Иран, — источники

Посольство США на Украине требует от украинских властей публичного давления на Иран после авиакатастрофы с самолетом МАУ возле Тегерана. Об этом сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники в администрации Зеленского.

«Наш источник в ОП сообщил, что ситуация с разбившимся самолетом МАУ очень сложная. Посольство США затребовало от украинской стороны публичного давления на Иран.

Украина затребует участия в расследование крушения самолета и создания международной комиссии.

Уже известна позиция официальных властей Ирана, отказавшихся передавать чёрные ящики Украине и представителям компании Boeing с разбившегося самолета. Об этом заявил глава организации гражданской авиации Тегерана».