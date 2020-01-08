Трамп выступил с заявлением после удара Ирана по американским базам  

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нанес незначительный урон американским базам, в результате ударов никто не пострадал.

«Похоже, Иран отступил, это хорошо для всего мира», — заявил американский лидер в своем обращении к нации.

По словам Трампа, жертв удалось избежать благодаря работе системы раннего предупреждения.

Он заявил, что Вашингтон введет новые экономические санкции против Тегерана.

Помимо этого, американский президент заявил, что Иран оказывает поддержку террористам.

Также Трамп отметил, что Тегеран не будет иметь ядерное оружие, пока он находится у власти.

Президент США призвал Великобританию, Китай, Германию, Францию и Россию работать над новой сделкой с Ираном.

Трамп заявил, что обратится к НАТО с просьбой активнее участвовать в происходящих на Ближнем Востоке процессах.

«Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которое вы заслуживаете», — обратился Трамп к гражданам и руководству Ирана.

В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что «все в порядке». В Тегеране удар по американским базам назвали возмездием за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Ситуация на Ближнем Востоке

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской «Катаиб Хезболлы» в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.

После этого Тегеран и Вашингтон пригрозили обменяться ударами по военным объектам друг друга, иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.