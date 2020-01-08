Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть цитрусовые

Зимой в нашей стране цитрусовые покупают многие, ведь как раз в зимний период эти фрукты одни из самых доступных, и, к тому же, они полезны. Но, как объяснила нутрициолог, член Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер, такие любимые многими мандарины, апельсины и другие цитрусовые могут навредить здоровью. Цитрусовые содержат много органических кислот, поэтому они могут усугублять проблемы с ЖКТ, в частности, от цитрусовых следует отказаться тем, у кого повышена кислотность желудка.

«От чрезмерного употребления цитрусовых следует отказаться людям с гастритом и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ)», — объясняет эксперт.В ограниченном количестве цитрусовые следует употреблять и тем, кто страдает от диабета или лишнего веса. Так, в 100 граммах цитрусовых содержится 12 грамм сахара, поэтому при диабете и ожирении цитрусовые нельзя есть часто и в больших количествах. Цитрусовые могут вызывать аллергию. Зачастую аллергия на цитрусовые появляется, если съесть их слишком много. Но если все же такая проблема возникает, то следует либо их не есть вообще, либо есть цитрусовые по чуть-чуть и всегда иметь под рукой антигистаминные препараты, пишет Медикфорум.Также стоит учитывать, что цитрусовые не сочетаются со многими лекарствами. В частности, лучше не есть цитрусовые тем, кто принимает бета-блокаторы. Также осторожно следует есть цитрусовые людям при болезнях почек, а особенно при повышенном уровне калия в крови.