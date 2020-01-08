Зарубежные эксперты назвали натуральные средства, которые помогут отбелить зубы

На цвет зубов влияет множество факторов. Даже у тех, кто не курит, зубы могут приобрести желтоватый оттенок из-за кофе, или чая, или сладкой газировки.

А поскольку жемчужно-белые зубы делают лицо моложе, то многие мечтают добиться такого цвета зубов.

Существуют зубные пасты, которые обещают отбелить зубы, но на самом деле они не всегда обеспечивают необходимый эффект. Постоянно посещать стоматологов для того, чтобы сделать отбеливание зубов, далеко не всем по карману. К тому же, частая химическая обработка зубов может повредить эмаль.

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Зарубежные эксперты рассказали о доступных средствах для отбеливания зубов. Так, к примеру, для отбеливания зубов можно использовать масло. Это старая аюрведическая практика, которая способствует гигиене зубов и очищает полость рта. Чтобы отбелить зубы, необходимо подержать в ротовой полости около 20 минут чайную ложку кокосового масла, а потом сплюнуть его. Повторять эту процедуру следует ежедневно.

Отбеливать зубы можно и розовой гималайской солью. Как известно, в ней много полезных минералов, которые могут отбелить зубы и избавиться от неприятного запаха изо рта. Для того, чтобы отбелить зубы с помощью гималайской соли, следует развести чайную ложку такой соли в стакане дистиллированной воды и ежедневно использовать этот раствор для полоскания ротовой полости.

Можно отбелить зубы также уксусной кислотой. Для того следует окунуть палец в яблочный уксус и провести по зубам. Так можно снять зубной налет и вывести пятна на зубах.

Отбелить зубы дома можно и с помощью обычной пищевой соды. Необходимо присыпать зубную щетку и чистить зубы в течение двух минут.

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