Врач-гастроэнтеролог объяснила, почему сразу после праздников не нужно худеть

Во время новогодних праздников из-за частых застолий у многих возникают проблемы с лишним весом.

Понятно, что избавиться от набранного веса хочется как можно поскорее. Но, как рассказала кандидат медицинских наук Кристина Квит, худеть сразу после праздников не стоит. Следует выждать некоторый период, ведь лишний вес мог появиться из-за задержки воздуха или задержки пищи в кишечнике.

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Поэтому худеть начинать следует не ранее чем через неделю. За такой период станет понятно, вес вырос, или же просто скопилась лишняя жидкость. Спустя неделю после переедания остановится процесс набора веса, и будет уже легче избавиться от него.

Чтобы ускорить процесс похудения, важно добиться, чтобы желудочно-кишечный тракт эффективно выполнял свои три функции: моторную, пищеварительную, ферментную. Для этого врач советует увеличить количество воды в рационе – выпивать 30 мл воды на кг массы тела или 4% от всей массы тела.

Если нет проблем с повышенной кислотностью, можно также добавлять в воду сок лимона. Также ускоряет обмен веществ каркаде, мате и имбирный чай. Чтобы ускорить обмен веществ можно пить чай с мятой и соком огурца.

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