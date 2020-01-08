Екатерина Шпица поделилась откровенным фото с пляжа

Актриса Екатерина Шпица, как и многие ее знаменитые коллеги, новогодние праздники встречает на отдыхе под солнцем. Звезда опубликовала фото в Instagram, на котором она прикрывает халатом обнаженное тело.

«Конкурс на лучшую подпись к фотографии :)», — написала Шпица.

[media=https://www.instagram.com/p/B7BXIEcFSaa/?igshid=drg7pcuphrsu]

Поклонники тут же начали предлагать свои варианты, соревнуясь в остроумии. «Блин, я чё купальник забыла одеть», «Когда хотела снять платье и вспомнила , что забыла купальник», «Прикинь, меня ЗАКАТ поцеловал на прощание», «Не виноватая Я)))…», «Да бросьте, завтра в Россию?? Правда?? А мне и тут неплохо», «Да ну нафиг… лифак сперли…», «То чувство, когда попала в сказку», — засыпали комментариями подписчики.

Ранее Шпица публиковала в Сети другое фото с отдыха. На снимке береговая линия оказалась у актрисы на голых плечах.