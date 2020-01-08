В 100 световых годах от Земли обнаружена пригодная для жизни планета

Меньше, чем за два года с начала своей миссии, спутник TESS нашел в обитаемой зоне планету, которая вполне может оказаться пригодной для жизни, сообщает портал Новости Планеты.Обнаруженная планета вращается вокруг холодной звезды М-карлика TOI 700 и находится в 100 световых годах от нашей Земли. НАСА предоставило данные о том, что эта планета примерно на 20% больше, чем Земля. При этом она находится именно на таком расстоянии от своей звезды, что вода на ней вполне может оказаться жидкой. В звездной системе находится всего три планеты. Одна из них каменистая, а другая газовая. Ученые считают, что обнаруженная планета заблокирована и только одна ее половина все время повернута к звезде. При этом оборот по орбите она проходит за 37 земных дней.Спутник TESS был запущен весной 2018 года для того, чтобы найти планеты вне Солнечной системы, на которых могла бы присутствовать жизнь. Спутник разрабатывали таким образом, чтобы он находил исключительно те планеты, которые имеют размер Земли и вращаются вокруг звезд. Но подобных планет удалось найти совсем мало.Изначально предполагалось, что звезда TOI 700 очень горячая, поэтому на обнаруженной планете жизнь невозможна. Но как оказалось, ее температура не настолько высокая, что дает надежду на пригодность планеты для проживания живых организмов.