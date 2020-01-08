Соцсети: Казанцы устроили давку из-за скидок в гипермаркете​

Жители Казани устроили давку из-за акции в гипермаркете. Судя по опубликованным в сети видео, утром 8 января толпа скопилась перед входом в торговый центр «Франт», расположенный на улице Юлиуса Фучика.

«На входе во Франт началась настоящая давка, люди кричат», — написал автор поста (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

На кадрах видно, что перед зданием торгового центра стоят больше сотни человек. Люди не могут войти в ТЦ, в какой-то момент слышны крики.

«Люди, не позорьтесь! Имейте хоть капельку человеческого достоинства», — написал в комментариях один из пользователей сети.

В соцсетях пишут, что люди, попавшие в магазин, начали бегать по залам в поисках дешевых товаров, но практически все полки оказались пустыми. В настоящее время большие очереди якобы скопились на кассах.