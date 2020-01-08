Авіакатастрофа в Ірані: родичі бортпровідниці з Нововолинська досі не отримали офіційного підтвердження

Родичі бортпровідниці з Нововолинська Юлії Сологуб, яка за попередньою інформацією, загинула в авіакатастрофі в Тегерані, досі не отримали офіційного підтвердження.

Про це повідомляє радник патронатної служби апарату Волинської ОДА Оксана Прокопчук-Мовяк на сторінці у Facebook.

«Розмовляла з мамою Юлії Сологуб. Пані Ірина, підтвердила, що її донька могла бути на борту літака Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який зранку вилетів з Тегерану», — йдеться у повідомленні.

Оксана Прокопчук-Мовяк зазначила, до цього часу до рідних Юлії ніхто не телефонував та офіційно не повідомив про загибель доньки. Чоловік та батько Юлії Сологуб, яка була у складі екіпажу рейсу «Тегеран-Київ», перебувають у столиці.

Родичі очікують офіційної інформації від МЗС та МАУ.

Нагадаємо, сьогодні, 8 січня, зранку розбився пасажирський літак Міжнародних авіаліній України, що перевозив 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Авіаборт зазнав аварії за кілька хвилин після вильоту з Міжнародного аеропорту Імама Хомейні у Тегерані. Всі, хто був на борту — загинули.

Серед загиблих — 11 українців, зокрема, 2 пасажирів та 9 членів екіпажу.