Skoda показала новый кроссовер Skoda Vision IN

Skoda опубликовала официальные изображения концепта Skoda Vision IN, серийная версия которого станет альтернативой «европейскому» паркетнику Kamiq для рынка Индии. Производство модели планируется начать в 2020 году.

Как стало известно «Автоновостям дня», анонсированный концепт-кар стал предвестником нового компактного кроссовера длиной около 4,26 метра (для сравнения, длина Kamiq – 4241 мм), который уже в 2020 году выйдет в продажу на индийском рынке.



Skoda Vision IN. Фото Skoda



Skoda Vision IN. Фото Skoda

Технические характеристики Skoda Vision IN пока держатся в секрете, но уже известно, что в основу серийного кросса ляжет новая модификация глобальной модульной платформы MQB. Ранее на аналогичной «тележке» VAG выпустил «бразильские» Volkswagen T-Cross и Polo.

Публичная премьера концепта состоится в начале февраля на моторшоу Auto Expo в индийском Дели.