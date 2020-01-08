Skoda показала новый кроссовер Skoda Vision IN

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Skoda показала новый кроссовер Skoda Vision IN

Skoda опубликовала официальные изображения концепта Skoda Vision IN, серийная версия которого станет альтернативой «европейскому» паркетнику Kamiq для рынка Индии. Производство модели планируется начать в 2020 году.

Как стало известно «Автоновостям дня», анонсированный концепт-кар стал предвестником нового компактного кроссовера длиной около 4,26 метра (для сравнения, длина Kamiq – 4241 мм), который уже в 2020 году выйдет в продажу на индийском рынке.

Skoda показала новый кроссовер Skoda Vision IN
Skoda Vision IN. Фото Skoda

Skoda показала новый кроссовер Skoda Vision IN
Skoda Vision IN. Фото Skoda

Технические характеристики Skoda Vision IN пока держатся в секрете, но уже известно, что в основу серийного кросса ляжет новая модификация глобальной модульной платформы MQB. Ранее на аналогичной «тележке» VAG выпустил «бразильские» Volkswagen T-Cross и Polo.

Публичная премьера концепта состоится в начале февраля на моторшоу Auto Expo в индийском Дели.