Названы плюсы теплой зимы для водителей

Аномально теплая зима в России и, в частности, в Москве, выгодна автомобилистам с точки зрения затрат на топливо. Отсутствие снега и морозов позволяет снизить траты на бензин до 25%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на автоэкспертов.

По словам владельца автосервиса WOW-Autoservice Дениса Климова, морозы прямо влияют на аккумулятор, давление в шинах и характеристики топливно-воздушной смеси в двигателях, а снег на дорогах, сугробы и сниженная из-за них скорость увеличивают расход топлива.

«Нынешняя зима, относительно теплая и бесснежная, экономит автомобилистам 10-25% от обычного расхода, к которому мы привыкли зимой», — подчеркнул эксперт.

Аналогичными наблюдениями поделился директор автосервиса Porsche-car Юрий Димитров, пояснивший, что прогрев двигателя и масла в трансмиссии увеличивает расход топлива на 5-10% в зависимости от температуры воздуха.

Также эксперт отметил, что расход топлива зависит от правильно и вовремя обслуженного автомобиля. В частности, исправные и правильно подобранные свечи зажигания обеспечивают стабильную искру и эффективное воспламенение топливно-воздушной смеси, а неисправные, наоборот, повышают расход топлива на 10-30%. Наконец, «печка», прогревающая салон, плюс подогрев стекол и зеркал тоже дают дополнительную нагрузку, заставляя двигатель жечь больше бензина, чем обычно.

Ранее «Автоновости дня» писали, что моторные масла малой вязкости (0-W20 и 0-W30), рекомендуемые автопроизводителями для большинства турбированных двигателей, сокращают их срок службы.