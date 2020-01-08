Toyota возрождает кроссовер Toyota Venza

Японский автопроизводитель Toyota планирует возродить неформатный кроссовер Toyota Venza, снятый с производства в 2017 году. Об этом сообщает TFLnow со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно «Автоновостям дня», японская марка хочет вернуть Venza в качестве гибридного кроссовера, способного конкурировать с Honda Passport и Ford Edge. Силовую установку кросс, скорее всего, унаследует у гибридных версий Toyota RAV4 или Highlander. У последнего она выдает аж 320 лошадиных сил и «дружит» с полным приводом.

В любом случае, пока это лишь слухи, и найдут ли они реальное подтверждение, покажет время. Мы же напомним, что Toyota Venza ушла с российского рынка в 2016 году, а годом позже ее и вовсе сняли с производства из-за низкого спроса.

В России «Венза» предлагалась с 2,7-литровым 185-сильным бензиновым двигателем, «автоматом» и двумя типами привода (передним или полным) по цене от 2 190 000 рублей.