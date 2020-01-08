ЕС осуждает вмешательство Турции в Ливию, призывает к дипломатическому решению кризиса

«Мы призываем немедленно прекратить эскалацию насилия и внешнее вмешательство. Ясно, что когда я говорю о внешнем вмешательстве, то я имею в виду решение Турции, которое мы отклоняем и которое вызывает наше беспокойство», — цитирует его ТАСС. По словам Борреля, ЕС призывает к дипломатическому решению конфликта.

«Мы просим о дипломатическом решении, понимая, что нет военного решения. Продолжение насилия не решает конфликт, но увеличивает страдание народа», — добавил глава дипломатии ЕС. Кроме того, международное сообщество должно строго соблюдать эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, заявил Боррель. «Все члены международного сообщества должны строго соблюдать эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию», — сказал он. Боррель и главы МИД Италии, Франции, ФРГ и Великобритании приняли заявление по итогам встречи, в котором подчеркиваётся, что затяжной конфликт «распространит нестабильность по всему региону и усугубит угрозу терроризма». «Поэтому решающее значение имеет немедленное прекращение боевых действий», — говорится в нём. Более того, участники встречи считают, что «продолжающееся внешнее вмешательство подпитывает кризис» в Ливии.

«Чем больше ливийские воюющие стороны полагаются на иностранную военную помощь, тем больше они позволяют внешним игрокам влиять на суверенные ливийские решения в ущерб национальным интересам страны и региональной стабильности», — отмечается в документе. В частности, ЕС призывает «избегать таких односторонних действий, как подписание соглашений, которые ещё больше обостряют конфликт, или действий, которые создают предлог для внешнего вмешательства, противоречащего интересам ливийского народа, а также европейским интересам». «Напротив, Берлинский процесс и посреднические усилия ООН выдвигают на первый план потребности всех ливийцев и предлагают устойчивые решения таких ключевых проблем, как объединение институтов, справедливое распределение богатств страны и разработка реалистичной дорожной карты политического урегулирования, — говорится в заявлении. — Мы настоятельно призываем все ливийские стороны искренне поддержать эти усилия под руководством ООН и вернуться к переговорам».