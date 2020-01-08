Типография «Ютон»: скоростная печать и бесплатная доставка

Вам необходимо изготовить листовки, буклеты, этикетки или другую полиграфическую продукцию быстро и качественно? Типография Ютон сделает ваш заказ в кратчайшие сроки на новейшем оборудовании.

Компания ведет свою деятельность уже 26 лет — с 1993 года, имеет собственный автопарк и площадь производства 3800м2. Заказы принимаются круглосуточно, без выходных.

«Ютон» предлагает:

изготовление картонной тары для любых товаров;

разработку дизайна торговой марки;

дизайн полиграфической продукции;

скоростную цифровую печать;

ламинирование, лакирование (сплошное или частичное);

подборку, фальцовку, сшивку;

заказать офсетную печать на картоне и бумаге;

тиснение, конгрев и вырубку;

флексографскую печать (узко- и широкорулонная) на бумаге, фольге или пленке и т. д.

Типография осуществляет полный цикл услуг — начиная с разработки дизайна и заканчивая доставкой готового заказа.

В компании можно заказать рекламную полиграфию, даже если сроки сильно поджимают — вы проведете свою акцию вовремя, а красочные листовки или буклеты помогут увеличить прибыль вашего предприятия.

Готовую продукцию в Омске и области можно забрать самовывозом или воспользоваться услугой бесплатной доставки с помощью автопарка фирмы. Если вы проживаете в другом регионе РФ или Казахстана, заказ доставит транспортная компания с бесплатной отгрузкой до терминала.

Что касается оплаты, то она принимается как наличным, так и безналичным расчетом. В первом случае оплатить заказ можно в офисе компании или курьеру (водителю-экспедитору) во время доставки, а во втором — по реквизитам после выставления счета или через «Сбербанк» (СМС, онлайн-банк). Для постоянных заказчиков возможна рассрочка.

Кроме упаковки и рекламной полиграфии (в том числе меню для точек общепита и каталогов), компания «Ютон» предлагает услуги по распечатке учебной продукции (контурные карты, атласы), календарей и даже книг.

Выпускается любая литература: от художественной до научной, фотоальбомы, корпоративные и юбилейные издания, раскраски (в том числе с наклейками).

Книги могут издаваться в переплетах:

классическом твердом;

интегральном с ламинацией;

термоклеевом (журналы, брошюры и т. д.);

на скобу (альбомы, дневники, тетради и др.).

Кроме этого, доступна новая услуга: перевод аудио и видео в текстовый файл с дальнейшим редактированием, разработкой дизайна, подбором иллюстраций и публикацией.

На сайте компании можно рассчитать стоимость вашего заказа и оформить заявку, получить бесплатную консультацию специалиста. Также вы можете заказать звонок менеджера на любое удобное для вас время.