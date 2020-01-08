Типография «Ютон»: скоростная печать и бесплатная доставка

Вам необходимо изготовить листовки, буклеты, этикетки или другую полиграфическую продукцию быстро и качественно? Типография Ютон сделает ваш заказ в кратчайшие сроки на новейшем оборудовании.
Компания ведет свою деятельность уже 26 лет — с 1993 года, имеет собственный автопарк и площадь производства 3800м2. Заказы принимаются круглосуточно, без выходных.
«Ютон» предлагает:
- изготовление картонной тары для любых товаров;
- разработку дизайна торговой марки;
- дизайн полиграфической продукции;
- скоростную цифровую печать;
- ламинирование, лакирование (сплошное или частичное);
- подборку, фальцовку, сшивку;
- заказать офсетную печать на картоне и бумаге;
- тиснение, конгрев и вырубку;
- флексографскую печать (узко- и широкорулонная) на бумаге, фольге или пленке и т. д.
Типография осуществляет полный цикл услуг — начиная с разработки дизайна и заканчивая доставкой готового заказа.
В компании можно заказать рекламную полиграфию, даже если сроки сильно поджимают — вы проведете свою акцию вовремя, а красочные листовки или буклеты помогут увеличить прибыль вашего предприятия.
Готовую продукцию в Омске и области можно забрать самовывозом или воспользоваться услугой бесплатной доставки с помощью автопарка фирмы. Если вы проживаете в другом регионе РФ или Казахстана, заказ доставит транспортная компания с бесплатной отгрузкой до терминала.
Что касается оплаты, то она принимается как наличным, так и безналичным расчетом. В первом случае оплатить заказ можно в офисе компании или курьеру (водителю-экспедитору) во время доставки, а во втором — по реквизитам после выставления счета или через «Сбербанк» (СМС, онлайн-банк). Для постоянных заказчиков возможна рассрочка.
Кроме упаковки и рекламной полиграфии (в том числе меню для точек общепита и каталогов), компания «Ютон» предлагает услуги по распечатке учебной продукции (контурные карты, атласы), календарей и даже книг.
Выпускается любая литература: от художественной до научной, фотоальбомы, корпоративные и юбилейные издания, раскраски (в том числе с наклейками).
Книги могут издаваться в переплетах:
- классическом твердом;
- интегральном с ламинацией;
- термоклеевом (журналы, брошюры и т. д.);
- на скобу (альбомы, дневники, тетради и др.).
Кроме этого, доступна новая услуга: перевод аудио и видео в текстовый файл с дальнейшим редактированием, разработкой дизайна, подбором иллюстраций и публикацией.
На сайте компании можно рассчитать стоимость вашего заказа и оформить заявку, получить бесплатную консультацию специалиста. Также вы можете заказать звонок менеджера на любое удобное для вас время.