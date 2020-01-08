«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от России деньги

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что украинская компания не собирается тратить полученные от России $2,9 млрд на погашение своих долгов, сообщают украинские СМИ.

По словам Коболева, эти деньги важно «не проедать», а направить в области, которые в будущем смогут создать дополнительную экономическую ценность.

Он уточнил, что относит к таким областям энергоэффективность, добычу и инфраструктурные проекты.

Глава компании подчеркнул, что данные средства еще не потрачены, так как сначала ожидается реакция правительства Украины.

В конце декабря 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт на транзит российского газа через Украину сроком действия на пять лет.

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