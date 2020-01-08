Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 8 января 2020 года

Sergei GuneevSputnik/Kremlin/Reuters

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали старт газопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщает РИА «Новости».

Президенты в Стамбуле приняли участие в церемонии ввода газопровода в эксплуатацию.

На церемонии также присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода. Первая — для поставок российского газа Турции, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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