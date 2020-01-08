При крушении Boeing 737 погибли 13 студентов иранского университета

МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Тринадцать студентов Технологического университета имени Шарифа в Иране погибли при крушении самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», сообщается на сайте Технологического университета.

В среду утром выполнявший рейс в Киев украинский Boeing 737 потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. По информации управления ЧС Ирана, на борту было 179 пассажиров и членов экипажа: 147 иранцев и 32 иностранца. По предварительным данным, выживших нет.

«Выражаем свои соболезнования иранскому народу и уважаемым семьям погибших в связи с гибелью наших соотечественников и студентов университета имени Шарифа в душераздирающем и печальном происшествии – крушении украинского пассажирского самолета», — сообщается в заявлении на сайте университета, в котором также были опубликованы имена погибших студентов.

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 «Международных авиалиний Украины».