Педиатр Евгений Комаровский посоветовал лечить ребенка голодом

Евгений Комаровский, знаменитый педиатр, не на шутку перепугал многих родителей, когда посоветовал бороться с пищевой аллергией голодом.

Врач заявил, что лучшее средство от аллергии на продукты — голодный желудок. Как правило, аллергия может возникать из-за недостатка ферментов либо по причине банального переедания. Обе причины в конечном результате могут привести к нерасщеплению всего съеденного белка, что и провоцирует приступ аллергии.

Педиатр заявил, что у взрослых такого не происходит из-за крепкого иммунитета. У детей же он только формируется, поэтому не может справляться с нагрузкой.

«Голодный ребёнок не имеет аллергическую реакцию на продукты», — уверен Комаровский.

Он добавил, что к моменту, когда ребенок проголодается, его организм успеет выработать достаточное количество ферментов для переваривания пищи. Родителям нелишне будет контролировать размер порции — важно, чтобы малыш не переедал.

Евгений Олегович рекомендует вводить новые продукты в рацион ребенка исключительно на голодный желудок — это поможет избежать приступа пищевой аллергии.

Отметим, что не многим мамам совет пришелся по душе. Многие из них уже успели воспользоваться его советами, но избежать приступов пищевой аллергии у деток им так и не удалось.