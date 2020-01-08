Набирает популярность платье с голой грудью, как у Пэрис Хилтон

Откровенный наряд Пэрис Хилтон оценили тысячи поклонников. Звезда щеголяла в полупрозрачном платьице в Беверли Хиллз после церемонии «Золотой Глобус».Пэрис Хилтон была одета в наряд телесного цвета с камнями Сваровски. 38-летняя наследница гостиничной империи была в бежевом белье с высокой талией, надетом под тонкую «сетку». Бюстгальтер на знаменитости отсутствовал. Вместо него Пэрис заклеила соски специальным пластырем. Певица с удовольствием позировала перед фотографами.Поклонники были в восторге от «голого» платья звезды. На знаменитом сервисе AliExpress многократно возросли запросы на поиск такого наряда. Однако никому не удалось найти даже копию – китайские мастера еще не успели ее пошить. Вместе с тем, платьев с эффектом обнаженного тела там достаточно.

[media=https://www.instagram.com/p/B7AUCr7JN2q/?igshid=9e8x9vh9zjbo]Также довольно провокационное декольте продемонстрировала актриса Сидни Суини. В платье с прозрачным подолом и трусиках телесного цвета пришла и актриса Дженна Ортега. Вышла на красную дорожку, частично оголив грудь и Кэтрин МакНамара.