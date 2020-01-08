37-летняя Светлана Лобода показала фото в бикини

Share Tweet Share Share Email Comments37-летняя знаменитая певица Светлана Лобода бросила все и уехала из Москвы на рождественские праздники. В последнее время о звезде много говорят из-за ее романа с фронтменом группы Rammstein Тилем Линдеманном и рождения ребенка.

Светлана Лобода со своей дочкой и мамой отправилась на отдых в теплые страны. Знаменитость регулярно публикует на своей странице в Инстаграм соблазнительные фото с идеальной фигурой.

Одна из последних фотографий вызвала настоящий фурор среди поклонников звезды. На снимке Лобода запечатлена на морском побережье в черном купальнике. На фото певица демонстрирует стройную фигуру, длинные ноги и шикарную грудь. Ее формам могут позавидовать многие модели, дефилирующие на мировых подиумах.