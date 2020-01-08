Появились рендеры Sony Xperia 5 Plus

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Знаменитый сетевой инсайдер Стив МакФлай, он же OnLeaks, выложил в сеть рендерные изображения флагманского смартфона Sony Xperia 5 Plus. Судя по всему, производитель готовится к скорому выводу устройства на рынок. Флагман может быть представлен уже через несколько месяцев.

Sony Xperia 5 Plus, как предполагается, выйдет с большим OLED-дисплеем диагональю 6,6 дюймов, тыльной квардрокамерой с сенсорным датчиком Time of Flight, селфи-камерой на 8 Мп, а также двумя динамиками на передней панели корпуса устройства.

«Фишка» нового флагмана от производителя из Японии – в узких рамках сверху и снизу экрана. Предположительное соотношение сторон – 21:9. Боковые грани смартфона будут идеально ровными, а не закругленные, как у Xperia 5.

Рендерное изображение также демонстрирует нам 3,5-мм аудиоразъем для наушников – они традиционно находятся в верхней части корпуса.

Sony Xperia 5 Plus получит сканер отпечатков пальцев на боковой стороне.

Инсайдер не исключает, что производитель свою новую модель назовет не Sony Xperia 5 Plus, а по-другому. Стоит учитывать, что это устройство позиционируется как компактная версия знаменитого флагмана Sony Xperia 1, [url=]пишет[/url] 3-Дньюс.