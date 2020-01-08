Современные моторные масла могут сломать двигатель

Моторные масла малой вязкости (0-W20 и 0-W30), рекомендуемые автопроизводителями для большинства турбированных двигателей, сокращают их срок службы. Идти на такие «жертвы» им приходится ради рекордных соотношений мощности и экономичности, считают эксперты портала «АвтоВзгляд».

Как стало известно «Автоновостям дня», речь идет о маловязких маслах стандарта 0-W20 или 0-W30 по SAE, которые чаще всего значатся в инструкциях по эксплуатации автомобилей с турбированными двигателями объемом от 1,0 до 1,5 литров. Такие моторы отличаются узкими масляными каналами, для нормальной смазки которых требуется именно маловязкий лубрикант.

Стремление производителей к максимальной экономии топлива тоже требует применения маловязких масел, которые, согласно известным законам физики, лучше всего компенсируют потери энергии на трение. Вместе с тем, эти смазки быстрее достигают рабочей вязкости при прогреве двигателя, а сам двигатель легче переносит холодный пуск.

Как следствие, с одной стороны мы получаем маленький, мощный и экономичный мотор, способный завестись в любой мороз, а с другой – опасность сухого трения в нем, вызванную малым уровнем вязкости масла (обычно оно находится в пределах 2,6-2,9). По мнению экспертов, это и есть главная причина, почему современные двигатели так часто выходят из строя вскоре после окончания гарантийного срока.

Чтобы избежать таких последствий и продлить жизнь двигателю, специалисты рекомендуют использовать полностью синтетическое масло более высокой вязкости – например, 5W-30 или 5W-40. Время прогрева мотора в таком случае чуть вырастет, но и «проживет» он намного дольше.