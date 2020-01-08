Показаны первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе. Фотографии закамуфлированного прототипа новинки опубликовал портал Motor1.com.

Судя по снимкам, на которых впервые виден кузов будущего внедорожника «во всей красе», почти все стилистические элементы он возьмет у «родительских» моделей – седана и лимузина Senat. Исключением в этом смысле станет только корма, отличная типичной для любого подобного SUV задней дверью, иным бампером и слегка измененными фонарями.



Aurus Komendant. Фото Motor1.com



Aurus Komendant. Фото Motor1.com



Aurus Komendant. Фото Motor1.com



Aurus Komendant. Фото Motor1.com

Тем не менее, перед нами прототип, а не серийное авто – это видно по упрощенной отделке интерьера, которую на этапе «в серию» совершенно точно заменят на что-то более интересное и дорогое. В целом ничего нового в салоне «Коменданта» ждать не стоит, ибо все то, что мы видим в прототипе, уже есть в серийных Aurus Senat.



Салон Aurus Komendant. Фото Motor1.com

Под капотом серийного «Коменданта» почти наверняка установят уже известную по другим моделям Aurus гибридную силовую установку на базе 4,4-литрового 600-сильного V8 и элекромотора, работающую в паре с девятиступенчатым «автоматом» КАТЕ. Привод – только полный, с муфтой переключения передних колес.

Производство и продажи внедорожника планируется начать в 2022 году.