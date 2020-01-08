В РФ растут продажи люксовых автомобилей с пробегом

По итогам 11 месяцев 2019 года российский рынок люксовых автомобилей с пробегом вырос на 7% до 1844 единиц. Такие данные приводит аналитическое агентство «АвтоСТАТ».

Покупая люксовые машины на «вторичке», россияне чаще всего выбирают Bentley – на долю британской марки приходится более 35% всех перепроданных автомобилей этого класса, что в количественном выражении соответствует 658 единицам.

Второе место, как стало известно «Автоновостям дня», занимает седан Mercedes-Benz Maybach S-Class, сменивший за отчетный период 631 владельца. Замыкает тройку лидеров вторичного рынка люксовых машин итальянский бренд Maserati, на машинах которого в январе-ноябре остановили свой выбор 228 покупателей.

Кроме того, за первые 11 месяцев прошлого года россияне купили 171 подержанный Rolls-Royce, 67 Lamborghini, 62 Ferrari и 27 Aston Martin.