Путин и Эрдоган откроют газопровод «Турецкий поток»

Как сообщает пресс-служба Кремля, во время визита в Стамбул запланированы переговоры с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ожидается обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальной международной проблематики, включая ситуацию в Сирии и Ливии, передаёт ТАСС.

В Анкаре накануне информировали, что на церемонию в Стамбул также приедут лидеры Болгарии и Сербии. «В связи с запуском газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ будет поступать в Турцию и европейские страны, в Стамбуле 8 января пройдёт церемония, в ней вместе с нашим президентом примут участие президент РФ Владимир Путин, президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов», — отмечается в сообщении канцелярии турецкого президента.