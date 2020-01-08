Фотографии девушек-охотниц с убитыми животными

Женщины с оружием вызывают интерес, как и приключения женщин-охотников. Но часто фотографии убитых ними зверей, которыми девушки хвастаются в соцсетях, вызывают возмущение честного народа!

Одной из наиболее известных «жестоких убийц» африканских животных стала американка Мелисса Бакман (Melissa Bachman) – телеведущая, красивая девушка и прекрасная охотница.

При этом она убивает животных, просто как из пулемета – фотографий на фоне туш львов, жирафов, носорогов, медведей и десятков других ее охотничьих трофеев, как будто, бесконечны!

Также стала ом истерии фотография (вернее – несколько снимков) юной 12-летней девочки-охотницы, родители которой брали ее на сафари, а затем выкладывали фото дочери на фоне убитых животных.

В этом посте, кроме Мелиссы Бакман, собраны фотографии с охотничьими трофеями и других девушек, среди которых ставшие известными охотницы Ребекка Фрэнсис (Rebecca Francis), Кэндел Джоунс (Kendall Jones), Эрианна Гурден (Aryanna Gourdin) и другие.

Обратите внимание! Некоторые фотографии могут быть вам неприятны!



Ребекка Фрэнсис с убитым носорогом

Кэндел Джоунс с носорогом

Эрианна Гурден на фоне стены с охотничьими трофеями и перепуганным котиком в руках

Фотографии девушек-охотниц со своими трофеями



Такие вот они, девушки-охотницы, и такие фотографии они выкладывают в Сеть после удачного выстрела на сафари или другом виде охоты…

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