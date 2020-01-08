Почему женщина должна ходить с покрытой головой?

Каждая из существующих религий несет в себе свод определенных правил и устоев. Некоторые из них радикально отличаются. Но есть и общие каноны, которые соблюдаются во многих мировых религиях.

Так, к примеру, христианство, иудаизм и ислам запрещают женщине ходить с непокрытой головой. Естественно, есть определенные нюансы в соблюдении этих традиций.

Христианство

Согласно библейским законам, покрывая голову, женщина признает главенство мужчины. Апостол Павел говорил, что подчиненность мужчине установлена Богом. И каждая христианка должна благодарно принимать мужское начало. Покрытая голова у женщины символизирует смирение и считается важным принципом христианской веры. В священном писании говорится о том, что каждая женщина должна растить свои волосы и покрывать платком. Сейчас на улице редко встретишь женщину, обвязанную платком. В основном современные женщины христианства надевают платок только в церкви, чего не скажешь о мусульманских женщинах, которые свято соблюдают законы Корана.

Ислам

Принципы мусульманской религии более радикальны. В исламе «аурат» (сокрытие наготы) соблюдается строго. Согласно Корану, мусульманка должна свято чтить Божьи советы и быть чистой. В исламе для женщины предписано сокрытие всего тела, включая стопы и кисти рук, при этом часть лица может оставаться открытой. Конкретно пункта о покрытии головы в священном писании нет, но пункт «сокрытие всего тела» подразумевает и голову. Существует традиция, которая в мусульманстве пошла от пророка Мухаммеда. Все его дети были девочками. И он просил их вместе с женами надевать платки, чтобы все вокруг знали, что эти женщины из его семьи. В современном исламе эту традицию свято чтут.

Иудаизм

В иудаизме покрывать голову должна каждая замужняя женщина. Современные иудейки могут носить любой головной убор, включая платки, шляпы и даже парики. Для незамужней девушки это правило соблюдать необязательно. Священный Талмуд строго выделяет женскую роль и учит, что женщина свои достоинства может показывать только супругу: до замужества она должна быть в полном подчинении отцу, после заключения брака главой в семье становится мужчина. В принципе, эти устои прослеживаются в каждой из обсуждаемых религий – главой всегда выступает мужчина.

Что касается выполнения этих канонов, то их строгое соблюдение сейчас мы видим только в мусульманском вероисповедании. В иудаизме эти предписания приняли более современный вид. А в христианстве большинство женщин считают обычай устаревшим, женщину с покрытой головой в обычной жизни встретишь нечасто, если, конечно, не рассматривать погодные условия.