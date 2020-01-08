Украина приостановила полеты над Ираном до выяснения обстоятельств крушения самолета

Украина приостановила полеты своих авиакомпаний над Ираном до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737 под Тегераном. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление премьер-министра страны Алексея Гончарука.
«До выяснения причин трагедии мы приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана», — заявил глава украинского правительства.
Он отметил, что решение будет пересмотрено после выяснения обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 177 человек, в том числе девять членов экипажа.
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