Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров

close

Depositphotos/Коллаж «Газеты.Ru»

Правительство России утвердило правила маркировки товаров легкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Согласно постановлению, с 1 декабря 2019 года указанные товары подлежат обязательной цифровой маркировке.

Нововведения приняты с целью внедрить государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Также кабмин утвердил правила доступа к информации системы мониторинга, перечень данных, которые в обязательном порядке должны в ней содержаться, а также перечень общедоступной информации.

Для снижения процента нелегальной продукции в стране планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России ввели обязательную маркировку лекарств

Источник