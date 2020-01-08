На Украине завели дело после крушения самолета в Иране

КИЕВ, 8 янв – РИА Новости. Уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей» завели на Украине после крушения самолета в Тегеране, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.

«Офис генерального прокурора начал расследование авиакатастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране… Соответствующие данные внесены в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 276 уголовного кодекса («нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей)», — говорится в сообщении офиса в Telegram.

Как отмечается, целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и девяти членов экипажа.