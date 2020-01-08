В Кувейте заявили, что США выводят войска с базы Арифджан

Министр обороны Кувейта Насер аль-Ахмад ас-Сабах заявил в среду, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы «Арифджан» в течение трех дней, сообщает агентство Kuna.

«Мы получили письмо от командующего американскими войсками в Кувейте о том, что США выведут свои войска с военной базы «Арифджан» в течение трех ближайших дней», — цитирует министра агентство.

Министр назвал решение США неожиданным и сообщил, что ведет переговоры по данному вопросу с Пентагоном и Центральным командованием войск США.

База «Арифджан» является важным логистическим пунктом для США в регионе.