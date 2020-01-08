Холодные ноги, курение и другие привычки, которые «убивают» иммунитет

Иммунитет человека работает постоянно. Иммунная система беспрерывно борется с инфекционными агентами – бактериями и вирусами. Часто деятельности иммунной системы мешает образ жизни человека. Немецкие ученые рассказали, какие привычки вредны для организма человека.

Специалисты отметили взаимосвязь холодных ног и ослабленным иммунитетом. Плохая циркуляция крови препятствует борьбе с вирусами в организме.

При такой проблеме не следует ходить по квартире босиком. Нужно носить носки или теплые тапки.

Следующая вредная привычка – это курение. Медики отмечают, что из-за курения повреждаются «реснички» в бронхах, которые удаляют из организма токсичные вещества. Поэтому курение может быть смертельно опасным.

Также снижению способности сопротивления вредоносным микроорганизмам способствует употребление алкоголя. Особенно опасна эта привычка при простуде.

Привычка поздно ложиться спать также негативно влияет на работу иммунной системы.

Вредны для иммунитета и частые стрессы.

Из-за плохого питания в организме наблюдается нехватка полезных веществ. Стоит отметить, что пристрастие к фастфуду может быть очень опасно для нашего иммунитета. Это объясняется тем, что иммунная система реагирует на пищу с высоким содержанием калорий так же, как и на инфекции. Все это способствует снижению иммунитета, а также повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других опасных недугов.