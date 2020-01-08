Dacia Duster, Sandero и Logan MCV получили юбилейную спецверсию

Румынская «дочка» Renault – компания Dacia – выпустила кроссовер Duster, хэтчбек Sandero Stepway и универсал Logan MCV Stepway в спецверсии SE Twenty Special Edition. Юбилейные машины получили расширенное оснащение, а также особый декор в интерьере и экстерьере.



Юбилейная Dacia. Фото Dacia



Юбилейная Dacia. Фото Dacia



Юбилейная Dacia. Фото Dacia

Внешне серию SE Twenty Special Edition, посвященную 20-летнему юбилею Dacia под «крылом» Renault, легко узнать по черным наклейкам на дверях, затемненным фонарям, контрастным зеркалам, логотипу на задней стойки кузова и сердцевине колесных дисков, выкрашенной в синий цвет. Салон автомобилей юбилейной линейки отличают сиденья со специальным рисунком на боковинах, оригинальные коврики и синие декоративные вставки на передней панели.



Юбилейный Dacia Sandero Stepway. Фото Dacia



Юбилейный Dacia Sandero Stepway. Фото Dacia



Юбилейный Dacia Sandero Stepway. Фото Dacia

Как стало известно «Автоновостям дня», все юбилейные «Дачи» по умолчанию оснащены круиз-контролем, кондиционером и мультимедийной системой с 7,0-дюймовым дисплеем, поддерживающей Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto.



Юбилейный Dacia Logan MCV Stepway. Фото Dacia

Хэтчбек Dacia Sandero Stepway SE Twenty и универсал Logan MCV Stepway SE Twenty предлагаются в Великобритании с двумя двигателями на выбор: 0,9-литровой 90-сильной бензиновой «турботройкой» и 1,5-литровым 94-сильным турбодизелем, пару которым составляет безальтернативная пятиступенчатая «механика».



Dacia Duster SE Twenty Special Edition. Фото Dacia



Dacia Duster SE Twenty Special Edition. Фото Dacia



Dacia Duster SE Twenty Special Edition. Фото Dacia



Dacia Duster SE Twenty Special Edition. Фото Dacia

Кроссовер Dacia Duster SE Twenty доступен с 1,3-литровым 130-сильным бензиновым турбомотором и 1,5-литровым 113-сильным турбодизелем, агрегатированными как с передним, так и с полным приводом.

Что касается цен, то «специальный» Sandero Stepway SE Twenty стоит минимум 11 295 фунтов стерлингов (918 тыс. рублей по текущему курсу), Logan Stepway SE Twenty – 12 795 фунтов или 1 040 000 рублей, а кроссовер Duster SE Twenty с базовым оснащением оценили от 15 645 фунтов стерлингов, что эквивалентно 1 270 000 рублей.