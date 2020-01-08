Dacia Duster, Sandero и Logan MCV получили юбилейную спецверсию

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mavit
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Dacia Duster, Sandero и Logan MCV получили юбилейную спецверсию

Румынская «дочка» Renault – компания Dacia – выпустила кроссовер Duster, хэтчбек Sandero Stepway и универсал Logan MCV Stepway в спецверсии SE Twenty Special Edition. Юбилейные машины получили расширенное оснащение, а также особый декор в интерьере и экстерьере.

Dacia Duster, Sandero и Logan MCV получили юбилейную спецверсию
Юбилейная Dacia. Фото Dacia

Dacia Duster, Sandero и Logan MCV получили юбилейную спецверсию
Юбилейная Dacia. Фото Dacia

Dacia Duster, Sandero и Logan MCV получили юбилейную спецверсию
Юбилейная Dacia. Фото Dacia

Внешне серию SE Twenty Special Edition, посвященную 20-летнему юбилею Dacia под «крылом» Renault, легко узнать по черным наклейкам на дверях, затемненным фонарям, контрастным зеркалам, логотипу на задней стойки кузова и сердцевине колесных дисков, выкрашенной в синий цвет. Салон автомобилей юбилейной линейки отличают сиденья со специальным рисунком на боковинах, оригинальные коврики и синие декоративные вставки на передней панели.

Dacia Duster, Sandero и Logan MCV получили юбилейную спецверсию
Юбилейный Dacia Sandero Stepway. Фото Dacia

Dacia Duster, Sandero и Logan MCV получили юбилейную спецверсию
Юбилейный Dacia Sandero Stepway. Фото Dacia

Dacia Duster, Sandero и Logan MCV получили юбилейную спецверсию
Юбилейный Dacia Sandero Stepway. Фото Dacia

Как стало известно «Автоновостям дня», все юбилейные «Дачи» по умолчанию оснащены круиз-контролем, кондиционером и мультимедийной системой с 7,0-дюймовым дисплеем, поддерживающей Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto.

Dacia Duster, Sandero и Logan MCV получили юбилейную спецверсию
Юбилейный Dacia Logan MCV Stepway. Фото Dacia

Хэтчбек Dacia Sandero Stepway SE Twenty и универсал Logan MCV Stepway SE Twenty предлагаются в Великобритании с двумя двигателями на выбор: 0,9-литровой 90-сильной бензиновой «турботройкой» и 1,5-литровым 94-сильным турбодизелем, пару которым составляет безальтернативная пятиступенчатая «механика».

Dacia Duster, Sandero и Logan MCV получили юбилейную спецверсию
Dacia Duster SE Twenty Special Edition. Фото Dacia

Dacia Duster, Sandero и Logan MCV получили юбилейную спецверсию
Dacia Duster SE Twenty Special Edition. Фото Dacia

Dacia Duster, Sandero и Logan MCV получили юбилейную спецверсию
Dacia Duster SE Twenty Special Edition. Фото Dacia

Dacia Duster, Sandero и Logan MCV получили юбилейную спецверсию
Dacia Duster SE Twenty Special Edition. Фото Dacia

Кроссовер Dacia Duster SE Twenty доступен с 1,3-литровым 130-сильным бензиновым турбомотором и 1,5-литровым 113-сильным турбодизелем, агрегатированными как с передним, так и с полным приводом.

Что касается цен, то «специальный» Sandero Stepway SE Twenty стоит минимум 11 295 фунтов стерлингов (918 тыс. рублей по текущему курсу), Logan Stepway SE Twenty – 12 795 фунтов или 1 040 000 рублей, а кроссовер Duster SE Twenty с базовым оснащением оценили от 15 645 фунтов стерлингов, что эквивалентно 1 270 000 рублей.