Байден: обострение конфликта с Ираном показывает некомпетентность Трампа

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Джо Байден

Reuters

Кандидат Демократической партии США на президентских выборах 2020 года, бывший вице-президент страны Джо Байден назвал обострение напряженности в отношениях США и Ирана свидетельством некомпетентности главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Байдена, решение о ликвидации генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани было «бессистемным».

Действия Трампа доказали, что он «опасно некомпетентен и не способен на мировое лидерство», подчеркнул Байден.

Ранее сообщалось, что несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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