Истории, как женщины попадали за решетку, а потом сбежали из тюрьмы

Мы всегда слышали о том, как многим удавалось каким-то невероятным способом сбежать из тюрьмы, но, в основном, такие заслуги приписываются мужчинам. А что насчет женщин? Да, эти представительницы прекрасного пола тоже временами успешно совершали побеги. Те методы, которыми они пользовались, варьируются в зависимости от того, в какой ситуации они оказались, и, собственно, за что они попали за решетку.

Некоторые для побега прибегали к помощи посторонних лиц, другие же просто сбегали в подходящий для этого момент. Одни женщины бежали из-за жестокого обращения со стороны охранников, другие рвались на свободу ради любимого человека. Мотивы побегов разные, и именно о них мы сегодня и расскажем вам в этой статье.

Дебора Гэвин

В 1974 году Дебора Гэвин бежала из женского исправительного учреждения в округе Болдуин, штат Джорджия. Гэвин отбывала наказание после того, как был осуждена за вооруженное ограбление. Она успешно совершала побеги из тюрем, но ее всегда вовремя задерживали полицейские. Ровно до одного момента. После одного побега она переехала в Франкстон, штат Техас, где вышла замуж, родила двоих детей и работала медсестрой. Она сменила фамилию на Мерфи. Через 33 года после побега из тюрьмы власти узнали, где она живет, и арестовали ее. Гэвин утверждала, что она убежала из тюрьмы потому, что заключенные подвергались сексуальным домогательствам и насилию со стороны охранников.

Тюрьма стала центром сексуального скандала в 1990-х годах, и многие судебные иски были поданы против этого исправительного учреждения. Многие женщины из этого места утверждали, что охранники принуждали заключенных спать с ними. В 1993 году все женщины были вывезены, и объект был преобразован в мужскую тюрьму. После того, как Гэвин рассказала, почему она совершила побег, многие люди стали писать письма губернатору штата Джорджия, требуя, чтобы Дебору оставили в покое, и она осталась жить в родном Техасе. Многие даже писали губернатору штата Техас с просьбами помочь предотвратить экстрадицию Гэвин. Средства массовой информации также не остались в стороне от этого события и активно распространяли историю Деборы во всех новостных изданиях. В конечном итоге, правительство все же не дало добро на экстрадицию женщины, и ее старое дело было закрыто.

Маргарет Б. Смит

В 1974 году Маргарет Б. Смит была признана виновной в мелком мошенничестве, женщина выписала фальшивые чеки общей сложностью на 200 долларов. Она была приговорена к четырем годам в исправительном учреждении для женщин в Роли, Северная Каролина, но провела последние месяцы в окружной тюрьме округа Робсон, прежде чем убежать. Она утверждала, что во время визита ее семилетней дочери та рассказала весьма печальные новости о ее семье, и женщина решилась на побег, чтобы защитить свою малышку. Она до сих пор не рассказала, что тогда поведала ей ее дочка, которая фактически заставила Маргарет совершить побег. После побега она ненадолго переехала во Флориду и сменила фамилию на Валеус. Позже она вернулась в Фейетвилл, чтобы быть со своей семьей. В 2015 году сотрудники ФБР нашли ее и решили снова поместить под стражу. Ее поимка была результатом совместных усилий ФБР и Департамента общественной безопасности Северной Каролины по обнаружению и возвращению заключенных.

«Сквики» Фромм

Линетт «Сквики» Фромм была одной из самых доверенных сообщниц Чарльза Мэнсона, а также была частью его «Семьи». Мэнсон и соучастники его преступлений были арестованы за несколько убийств в 1969 году, но Фромм не принимала участия в убийствах, и ее не посадили. Она оказывала всевозможную поддержку Мэнсону во время суда над ним и даже устраивала пикеты у здания суда. Вскоре, когда его осудили, Мэнсона стали переводить из одной тюрьмы в другую, а Фромм, тем временем, постоянно ездила за ним.

В 1975 году она направила заряженный пистолет на президента Джеральда Форда в Сакраменто. Она была осуждена за покушение на убийство и была приговорена к пожизненному заключению. В 1987 году она успешно сбежала из тюрьмы в Западной Вирджинии, и пыталась встретиться с Чарльзом Мэнсоном, когда услышала, что у него был диагностирован рак. В конечном итоге, она была схвачена, и помещена в тюрьму до 2009 года. После ее выпустили, потому что она получила условно-досрочное освобождение за хорошее поведение.

«Удивительная пятерка»

В 1984 году пяти женщинам удалось сбежать из одного исправительного учреждения в Коннектикуте. Они смогли протиснуться между стальными решетками в окне. Это была единственная государственная тюрьма для женщин в штате, и она отличалась мягким режимом содержания заключенных. По периметру тюремного комплекса даже не было заборов, а само учреждение напоминало скорее не исправительную колонию, а университетский городок. Женщины волшебным образом смогли сбежать из камер, несмотря на то, что на окнах стояли прочные решетки, расстояние между которыми составляло всего 19,7 сантиметров. В тюрьме не понимали, что женщины сбежали до тех пор, пока примерно через час после того, как их видели в последний раз, надзиратели не провели проверку в их камерах.

Об известных побегах, которые совершали мужчины, скорее всего, слышали многие, но сегодня мы расскажем вам о побегах из тюрем, совершенных женщинами. У всех из них совершенно разные мотивы. Некоторые бегут от насилия со стороны охранников, другие же бегут к своим детям, которые остались на свободе, а некоторые — только лишь для того, чтобы провести вдвоем время и пожениться.

Да, каждый преследует только свои цели, и некоторым из нас они могут показаться весьма странными. Итак, не будем больше вас томить. Давайте приступим к основной части нашей статьи.

Джуди Линн Хейман

Джуди Линн Хейман было 23 года, когда она сбежала из исправительной колонии «Долина Гурон» в Питтсфилд, штат Мичиган. Ей оставалось шестнадцать месяцев до официального освобождения, но она решилась на побег в 1977 году. Ее задержали за попытку кражи в женском магазине в Детройте. Полиция в Сан-Диего схватила Хейман через 37 лет после того, как полиция Мичигана передала ориентировку в Сан-Диего. Она изменила свое имя в 1983 году, и теперь стала известна как Джейми Льюис.

Она сидела в тюрьме в Сан-Диего, ожидая экстрадиции в Мичиган, где местные власти хотели, чтобы она отсидела свой срок за воровство. Хейман была против экстрадиции, и ее адвокат утверждал, что его клиентка сдалась властям добровольно в 1982 году. Судебные документы доказали, что она говорит правду, и судья освободил ее из-под стражи.

Саманта Лопес

Саманта Лопес отбывала 50-летний тюремный срок за пособничество и организацию ограбления банка в Джорджии. Ее отправили в федеральное исправительное учреждение в Дублине, штат Калифорния, где она влюбилась в Рональда Макинтоша. Бывший военный летчик отбывал свой срок в тюрьме за мошенничество с кредитными картами и должен был выйти на свободу через год. Они встречались друг с другом во время работы в общей камере федеральной тюрьмы. Про их всепоглощающую любовь знали все, начиная от заключенных, и заканчивая охранниками.

Но никто даже не мог подумать, что Рональд пойдет на столь необдуманный шаг ради своей возлюбленной Саманты. В 1986 году Макинтоша должны были перевести в другую тюрьму в Калифорнии, но из-за слишком слабой охраны он умудрился сбежать по дороге. Оказавшись на свободе, он решил сразу же угнать вертолет и через восемь дней вернулся в тюрьму за своей возлюбленной. Более десяти дней парочка находилась в бегах, пока Макинтоша не поймали в магазине, где он пытался заплатить за обручальные кольца. После того, как парочку поймали, они поженились в тюрьме.

Попытка побега существенно ухудшила их положение, и, как не сложно догадаться, срок тюремного заключения сразу же прибавился. Макинтоша обвинили в угоне вертолета и организации побега для Лопес, в результате чего вместо одного года ему назначили новый срок в двадцать пять лет заключения. Саманту тоже признали виновной в побеге и добавили к ее «полтиннику» еще пятерку.

Сьюзан Лефевр

Мари Уолш была типичной американской домохозяйкой с тремя детьми. Она была замужем за бизнесменом, который занимался утилизацией отходов, жила в особняке стоимостью 800 000 долларов и ездила на Лексусе, но, несмотря на вроде как успешную и вполне нормальную жизнь, Мари не была той, за кого себя выдавала. Однажды американские полицейские постучали в ее дверь и спросили, не является ли она на самом деле Сьюзан Лефевр, которая сбежала из тюрьмы в Мичигане в 1976 году. Женщину приговорили к сроку от десяти до двадцати лет заключения за организацию крупного наркобизнеса, но всего через год она бежала на свободу.

Ей удалось перелезть через колючую проволоку и побежать на соседнюю улицу, где ее ожидала машина, чтобы скорее уехать. Спустя несколько недель, она переехала в Калифорнию, где осела на долгих тридцать два года, пока к ней снова не нагрянули полицейские. Она призналась, что раньше была Сьюзан Лефевр, и суд приговорил ее отбыть положенный срок и добавил сверху пять лет за побег. Женщина рассказала свою историю в средствах массовой информации и заявила, что на самом деле она покупала наркотики для себя, а полиция выставила ее «крупной шишкой», чтобы побыстрее закрыть дело. Ее адвокат посоветовал ей признать себя виновной тогда, думая, что судья будет снисходительным, поскольку это было ее первое преступление.

Вместо этого она была приговорена к длительному тюремному сроку. Новый адвокат Лефевр попросил судью пересмотреть ее дело, потому что она была законопослушным гражданином с тех пор, как убежала. Судья решил проявить снисхождение, и за побег из тюрьмы женщине добавили всего два года условно. Тем не менее, прошлый приговор оставался в силе, но вместо того, чтобы вернуться в тюрьму, женщина предстала перед комиссией по УДО. К удивлению, члены комиссии единогласно проголосовали за освобождение женщины, заявив, что она, собственно, сделала то, чего система правосудия хочет добиться от всех преступников — вела законопослушную мирную жизнь за пределами тюрьмы.