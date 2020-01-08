Все девушки Джеймса Бонда: Ольга Куриленко, Моника Беллуччи, Софи Марсо и другие

Урсула Андресс — первая «девушка Бонда»

Девушки Бонда — это подруги и напарницы Джеймса Бонда. Все актрисы, сыгравшие девушек суперагента, мгновенно становились всемирно известными, получали статус секс-символов. Мы составили хронику боевых подруг знаменитого тайного агента. Кого соблазнял Джеймс Бонд на протяжении 56 лет?

Джеймс Бонд и все его девушки

Урсула Андресс (Ursula Andress), 1936 г.р., Швейцария

«Доктор Но» (1962)

В оригинальном романе Яна Флеминга 1958 года героиня по имени Хани Райдер выходила из пены морской, как Венера, абсолютно обнаженной. Но в пуританском кинематографе 60-х это, конечно, было невозможно. Урсулу Андресс одели в бикини (причем ее собственного изготовления!), которое произвело настоящий фурор. Для своего времени сцена выхода Хани Райдер из волн казалась эротикой высшей пробы.

Хани Райдер — чувственная и одновременно невинная — задает стандарт всем девушкам Бонда. Правда, 46 лет назад женщина сильно проигрывала мужчине в интеллектуальном плане: напомним, у милой островитянки Хани не было даже начального образования. В школу она не ходила, а училась дома, читая… энциклопедию. На момент встречи с Бондом девушка добралась до буквы Т.

После «Доктора Но» швейцарку Урсулу сравнивали с немкой Марлен Дитрих, а то самое белое бикини из фильма было продано на лондонском аукционе 13 лет назад за 40 000 фунтов.

Даниэла Бианки (Daniela Bianchi), 1942 г.р., Италия

«Из России с любовью» (1963)

Роль офицера КГБ стала единственной яркой работой итальянской актрисы в кино. Героиня Бианки изначально планировала убийство Бонда, но… влюбилась в свою жертву и спасла его от покушения.

Онор Блэкман (Honor Blackman), 1925 г.р., Британия

«Голдфингер» (1964)

Атаманша группы пилотов-лесбиянок под названием «Летающий цирк Пусси Галоре». Самое пикантное во всем этом — имя Пусси, которое обозначает… женский половой орган. Сценаристы «Голдфингера» боялись цензуры и хотели изменить имя девушки, назвав ее, например, «кошечкой», но в итоге создатели бондианы оставили Пусси в покое. Англичанка Онор Блэкман осталась в истории не только благодаря имени своей героини, но и возрасту: «девушке Бонда» на момент съемок уже исполнилось 37 лет. Кстати, несмотря на нетрадиционную сексуальную ориентацию Пусси, агенту все же удалось затащить ее в постель. Наш Бонд не ищет легких путей!

Клодин Оже (Claudine Auger), 1941 г.р., Франция

«Шаровая молния» (1965)

Как и у предыдущей героини, за плечами француженки Клодин — работа моделью и участие в крупных конкурсах красоты («Мисс Мира»). Кинопродюсер Кевин Маклори заметил красотку во время отдыха на Багамах, и роль храброй итальянки Домино писалась специально под девушку. Вот только выучить английский Клодин не успела, поэтому ее озвучивала другая актриса.

Акико Вакабаяси (яп. 若林映子), 1939 г.р., Япония

«Живёшь только дважды» (1967)

Фильм про Бонда стал последним в карьере японской красавицы. По ее собственным словам, она получила травму на съемках, что мешало ей работать дальше.

Дайана Ригг (Diana Rigg), 1938 г.р., Британия

«На секретной службе Ее Величества» (1969)

Настоящее имя героини — Тереза Драко, но она сменит его на имя Трейси. Тереза-Трейси родилась в 1943 году на Корсике, где ее папа, глава мафиозного клана, временно залег на дно. Неудачное замужество с итальянским аристократом, который растранжирил половину ее приданого, смерть их единственного ребенка от менингита… На момент встречи с Бондом Тереза отчаялась настолько, что решила покончить жизнь самоубийством. Она строптива, умеет неплохо драться и водить машину, играет в азартные игры и любит выпить. Еще она на редкость умна. Именно ее, первую и единственную, выберет Джеймс Бонд в качестве своей невесты. Но миссис Бонд убьют почти сразу же после свадьбы, и это будет самым трагичным финалом за всю историю бондианы.

Джилл Сент-Джон (Jill St. John), 1940 г.р., Калифорния

«Бриллианты навсегда» (1971)

Тиффани Кейс — еще одна «плохая хорошая девочка» с шикарной фигурой, пурпурным бикини и дьявольским умом (из-за чего мужчины хотят ее еще больше). Работает на американскую организацию, которая вывозит нелегальные бриллианты из Африки. Познакомилась с Джеймсом в Амстердаме. Отличительная особенность — часто меняет цвет волос. «Разве ты не была брюнеткой еще вчера?» — «Может быть». — «Что ж, у меня есть маленькая хитрость, с помощью которой я обычно проверяю, кто передо мной — блондинка или брюнетка».

Джейн Сеймур (Jane Seymour), 1951 г.р., Британия

«Живи и дай умереть» (1973)

Звезда сериала «Доктор Куин, женщина-врач» начинала с роли гадалки Солитер, помощницы агента 007. Эта роль прославила 22-летнюю британскую актрису, но крупных предложений не последовало. Сеймур продолжала сниматься в сериалах и телефильмах — но уже в американских, воспитывала детей и писала сказки и книги о беременности и детях.

Бритт Экланд (Britt Ekland), 1942 г.р., Швеция

«Человек с золотым пистолетом» (1975)

Шведка сыграла агентессу MI6 Мэри Гуднайт, которая помогает Бонду убегать от злодеев с разрушающегося острова. В реальной жизни Бритт покоряла сердца рокеров: актриса встречалась с музыкантами Лу Адлером и Родом Стюартом, а в 1984 году вышла замуж за ударника Stray Cats Слима Джима Фэнтома.

Барбара Бах (Barbara Bach), 1947 г.р., Нью-Йорк

«Шпион, который меня любил» (1977)

Самая первая девушка Бонда, которую с полным правом можно назвать феминисткой. Майор КГБ Анна Амасова (кодовое имя — ХХХ) — краса и гордость советской разведки. Генерал Гоголь отправил ее на секретное задание — найти пропавшую советскую субмарину. Джеймс Бонд тоже ищет субмарину, только английскую. По ходу дела агент 007 убивает любовника Ани. Теперь девушка хочет отомстить. Оказавшись в постели Бонда, Амасова на всякий случай предупреждает: «Когда миссия закончится, я тебя убью». Не стоит верить всему, что говорит женщина. Актриса Барбара Бах первой из подружек Бонда появилась на обложке журнала Playboy. А в 1981 году нашла мужчину, который действительно ее любил, — знаменитого Ринго Старра из группы The Beatles. Став его супругой, она больше не снималась в кино.

Лоис Чайлз (Lois Chiles), 1947 г.р., Техас

«Лунный гонщик» (1979)

Роль агента ЦРУ Холи Гудхед стала самой заметной в карьере актрисы и модели — история почти всех героинь нашей подборки. Но, в отличие от многих других девушек Бонда, к своей мимолетной славе Лоис относится с юмором. В 2002 году актриса, читая курс киномастерства в Университете Хьюстона, пошутила, что съемки в роли девушки Бонда — «веселый способ сделать так, чтобы тебя запомнили». Хотя ее и раздражают постоянные просьбы с придыханием произнести: «О, Джеймс!»

Кароль Буке (Carole Bouquet), 1957 г.р., Франция

«Только для твоих глаз» (1981)

Девушка, которая не смеется, обладательница самых длинных ног за всю историю бондианы. И, пожалуй, самых красивых глаз. В остальном ничего особенного: классическая подружка Бонда, которая мечтает отомстить. В детстве у нее погибли родители, и теперь Мелина Хэвлок мечтает убить виновника. Особенно нам нравится финальная сцена фильма, где она и Бонд (Роджер Мур) устраивают ночной заплыв при свете полной луны.

Мод Адамс (Maude Adams), 1945 г.р., Швеция

«Осьминожка» (1983)

Шведская актриса уже появлялась в эпизодической роли в фильме «Человек с золотым пистолетом», но в «Осьминожке» ей досталась главная роль — контрабандистки Осьминожки.

Грейс Джонс (Grace Jones), 1948 г.р., Ямайка

«Вид на убийство» (1985)

Брутальная девица с агрессивной короткой стрижкой и не менее агрессивным сексуальным поведением. Увидев Бонда в своей спальне, она быстро оставляет на полу полотенце и ныряет к нему в постель. Настоящая культуристка, личный телохранитель злодея-психопата Макса Зорина. Джеймс Бонд: «Мэй Дэй, где же ты была? Я скучал. Позаботься обо мне, ты же личный телохранитель. И к тому же женщина, которая предпочитает не слова, а дело».

Исполнительница роли Мэй Дэй — актриса, модель и певица Грейс Джонс — прославилась тем, что появлялась в собственных клипах с живыми львами и оголяла грудь в калифорнийском Диснейленде. Ее любовниками всегда были только сильные мужчины — от Дольфа Лундгрена до Арнольда Шварценеггера.

Мэриам д’Або (Maryam d’Abo), 1960 г.р., Британия

«Искры из глаз» (1987)

Красавица Мэриам родилась в семье грузинки и голландца! Такая жгучая смесь досталась в напарницы Тимоти Далтону, который в 1987 году дебютировал в роли Бонда. Чтобы подогреть интерес к фильму, где Мэриам сыграла виолончелистку и снайпершу из Братиславы, актриса снялась для Playboy. Позже она назвала это решение ошибкой.

Кэри Лоуэлл (Carey Lowell), 1961 г.р., Нью-Йорк

«Лицензия на убийство» (1989)

В год выхода своего фильма про Бонда актриса Кэри Лоуэлл вышла замуж во второй раз — за актера Гриффина Данна. Первые два брака Кэри были без детей, а своего первенца она родила от третьего мужа — Ричарда Гира, с которым развелась в 2016 году.

Фамке Янссен (Famke Janssen), 1964 г.р., Нидерланды

«Золотой глаз» (1995)

Героиня по имени Ксения Онатопп — по национальности грузинка, когда-то работала на КГБ, но потом переметнулась на Запад. Теперь ее происхождение может выдать только неамериканское имя и произнесенное во время постельной сцены слово «Любимеццц!» (видимо, сценаристы имели в виду «Люби меня»). Ксения — сумасшедшая нимфоманка, любительница садомазохистских игр и позиции «девушка сверху». Она также первая из девушек Бонда действительно испытывает оргазм во время секса. Впрочем, еще неизвестно, что ей нравится больше — секс или убийства, которые она совершает во время него.

Своим цинизмом, эгоцентричностью и желанием непременно взять верх Ксения очень похожа на агента 007. Поэтому они все время соперничают: в гонках, в карточной игре и даже в сексе (особенно в сексе!). Кроме того, Ксения умеет и любит красиво одеваться, красит губы ярко-красной помадой, а глаза сильно выделяет черным. Очень плохая девочка.

Мишель Йео (Michelle Yeoh, кит. 杨紫琼), 1962 г.р., Малайзия

«Завтра не умрет никогда» (1997)

У Бонда и раньше были экзотические девушки, но только Вей Лин (точнее, сыгравшую эту роль Мишель Йео) мы воспринимаем всерьез. Вей Лин — агент китайской секретной службы, мастерски владеет восточными единоборствами и поначалу считает, что ее главная задача — убить агента 007. Она никому не доверяет, не нуждается ни в чьих услугах и отвечает на ухаживания агента одними насмешками. Только Вей Лин способна вместе с Бондом спрыгнуть с небоскреба, а потом проехать по запруженным улицам Сайгона на несущемся на полной скорости мотоцикле. После жаркой любовной сцены в душе она выливает на агента ушат ледяной воды фразой: «Спасибо, что помыл мне голову. Но больше ко мне не лезь — я работаю в одиночку». Разумеется, она не позволяет себе никаких фривольностей вроде шелкового белья или бикини. Самый откровенный наряд Вей Лин — это гидрокостюм. После съемок Пирс Броснан сказал про исполнительницу главной роли: «Мишель Йео меня сделала. Похорошему Джеймса Бонда надо было играть именно ей».

Софи Марсо (Sophie Marceau), 1966 г.р., Франция

«И целого мира мало» (1999)

До француженки Софи Марсо в бондиане существовало четкое разграничение: одна девушка агента 007 — плохая, другая — хорошая. Дочь нефтяного магната Электра оказалась и той и другой. Ее папа наивно думал, что сможет уберечь дочку от грязного бизнеса. Увы, не получилось. Ей удалось обвести вокруг пальца даже британскую разведку, которая выделила ей персонального телохранителя (разумеется, Бонда). Сначала девушка научит его искусству французского поцелуя, потом свяжет и начнет пытать. И не потеряет хладнокровия даже тогда, когда Джеймс Бонд наставит на нее дуло пистолета. «Ты будешь по мне скучать, Джеймс». — «Я ни по кому не скучаю».

Хэлли Берри (Halle Berry), 1966 г.р., Огайо

«Умри, но не сейчас» (2002)

Хрупкая американская шпионка Джинкс появляется перед Бондом, как Урсула Андресс 40 годами ранее, — из пены морской на кубинском пляже. Но, в отличие от героини Урсулы, эта девушка на редкость умна: «И как мистер Бонд объяснит теорию Большого взрыва?» Подобные вопросы кого угодно поставят в тупик. Потом Бонд спасет героине Берри жизнь и искупает в россыпи бриллиантов.

Ева Грин (Eva Green), 1980 г.р., Франция

«Казино „Рояль“» (2006)

Веспер Линд в исполнении Евы Грин юна, умна, сексуальна и невинна. «Мне ведь не о чем беспокоиться, мистер Бонд?» — «Нет, ты все равно не в моем вкусе». — «Что, слишком умна?» — «Нет, слишком свободна».

Он был насчет нее кругом неправ. Она не была свободной, и она не была просто хранительницей сокровищ (посланной проследить за тем, чтобы Бонд не растранжирил 15 миллионов в баккара). Веспер Линд плакала, как девочка, на кафельном полу в душевой, впервые увидев, как происходит убийство. И она дважды спасла Бонда от смертельной опасности, причем во второй раз — ценой собственной жизни. А агент 007, залив горе виски, цинично отчитается своей начальнице: «Дело сделано, девка мертва».

Ольга Куриленко, 1979 г.р., Украина

«Квант милосердия» (2008)

10 лет назад у нас появился особый повод для гордости: подружкой агента 007 стала украинская модель Ольга Куриленко. Правда, сыграла она испанку Камиллу и даже не поцеловалась с Бондом. Но факт остается фактом: Ольга — действительно первая актриса из бывшего СССР, которая вызвала в английском шпионе с лицензией на убийство романтические чувства.

Беренис Марло

(Berenice Marlohe), 1979 г.р., Франция

«007: Координаты „Скайфолл“» (2012)

Красавице Марло выпало сыграть в самой неромантичной части бондианы: ее героиня Северин, номинальная девушка агента 007 в «Координатах „Скайфолл“», появляется на экране минут на 15, после чего гибнет от пули врага.

Моника Беллуччи (Monica Bellucci), 1964 г.р., Италия

«007: Спектр» (2015)

Очередная революция в мире Бонда — новой девушкой агента стала вдова криминального авторитета в исполнении 51-летней Моники Беллуччи. Красотка стала самой «возрастной» подружкой Бонда и, пожалуй, самой горячей. Интересно, что сама Моника старше даже Дэниела Крейга, исполнителя роли Бонда — британцу 47 лет. Но это не смущает итальянку, которая, по собственному признанию, была и удивлена, и польщена предложением продюсеров стать новым увлечением тайного агента. «Многие 50-летние женщины чувствуют себя невидимыми для мужчин, но это неправильно! Разве есть что-то плохое в том, когда у 30-летнего мужчины роман с 50-летней? Важна душа и энергия, а не возраст тела. Истинная сексуальность женщины — в ее интеллекте и воображении», — сказала Беллуччи в интервью Daily Mail, не забыв уточнить, что она — никакая не девушка Бонда. Она — его женщина.

01.04.2018