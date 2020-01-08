Российский бизнесмен перестроил удивительный деревянный терем в Чухломе

Российский бизнесмен приобрёл полуразрушенный терем в Чухломе Костромской области, но сносить его не стал, а предпочел кардинально все изменить

Вкладываться в недвижимость всегда считалось выгодным делом, но решение бизнесмена приобрести заброшенный исторический терем в российской глубинке удивило многих. Никто и не ожидал, что из старого полуразрушенного здания получится настоящее произведение зодчества.

Неподалеку от Чухломы — городка в Костромской области — располагался необычный старый дом. Внешне выглядел он весьма мрачновато и вполне мог бы сгодиться для съемок триллеров. Весной, когда сходил снег, казалось, что постройка может вот-вот рухнуть. Здешний земельный участок пришелся по душе одному бизнесмену, который купил его, и что самое важное, он решил не сносить старое строение, а предпочел поработать над его преображением.

Это здание выглядит, как настоящий русский терем, и было возведено еще в конце 19-го века. Построил его в своё время Мартьян Сазонович Сазонов — состоятельный крестьянин. При ведении работ он пользовался проектами знаменитого архитектора Ивана Павловича Ропета. Известно, что этот терем Сазонов преподнёс в качестве свадебного подарка своей супруге Екатерине Добровольской.

Мартьян Сазонов c женой и родственниками у своего дома.

Семья Сазоновых вынуждена была покинуть этот красивый дом после октябрьской революции. В 1943 году в этом тереме власти решили устроить библиотеку, почтовое отделение и фельдшерский пункт. В 50-е годы на террасе дома были выбиты стекла, в следующем десятилетии, то есть уже в 60-е годы в доме начала протекать крыша. Первоначально кровлю хотели отремонтировать, покрыв железом, но не смогли провести работы из-за прогнившего чердака. Прошло еще несколько лет и деревня, где стоял данный дом, вымерла, а потому и данное сооружение оказалось ненужным, заброшенным.

Терем в Чухломе. Начало ХХ века.

Энтузиасты решили провести работы по восстановлению данного старинного сооружения в 2009 году, но они быстро поняли, что дом требует серьезных денежных вложений и решили отказаться от такой затеи. Один из участников группы — Андрей Павличенков — все же решил выкупить этот ветхий дом.



Проект дома. Иллюстрация из журнала «Мотивы русского искусства».

Дом Сазонова, отреставрированный в 2016 году.

Ему пришлось потратить большую сумму на ремонт, ведь 40% всего строения состояло из гнилых бревен. Одновременно с их заменой специалисты занимались подведением к строению дороги, электричества и воды. Полностью восстановлен терем был в 2016 году, и тогда состоялось его открытие. Бизнесмен, вложившийся в восстановление данного памятника русского зодчества, которой в действительности выглядит как старинный терем, считает, что он вызовет интерес у туристов.

12.01.2018