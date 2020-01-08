«Все хорошо»: Иран ударил ракетами по базам США в Ираке

При обстреле военной базы США Эйн-аль-Асад в Ираке погибли 80 человек, заявили иранские СМИ. Нападение произошло в ночь на 8 января в рамках операции «Мученик Сулеймани» против американских военных, которые участвовали в убийстве иранского генерала Касема Сулеймани. Всего были атакованы две авиабазы США в Ираке. После нападения президент США Дональд Трамп заявил, что на американских военных объектах «все хорошо».

После ударов Ирана по американским военным базам в Ираке стоимость техасской светлой нефти (WTI) превысила $65, о чем свидетельствуют данные электронных торгов в США.

По состоянию на 4:00 утра (мск) стоимость февральских фьючерсов на сорт WTI увеличилась более чем на 4%. На торгах в Нью-Йорке нефть подорожала до $65,27 за баррель, а за полчаса до этого ее стоимость достигала $65,65.

Кроме того, выросла и стоимость тройской унции золота на бирже COMEX: стоимость чуть больше чем за час увеличилась на $35 (+2,1%) и впервые с 2013 года оказалась выше $1600 (1604,55).

Это произошло после того, как в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных США, которые причастны к убийству командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР иранского генерала Касема Сулеймани.

Иранские военные совершили атаки на две американские авиабазы в Ираке.

О случившемся сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман. По его словам, Тегеран запустил более дюжины баллистических ракет в сторону военных объектов Соединенных Штатов и коалиции по борьбе с терроризмом, находящихся на территории Ирака. В настоящее время ведется оценка нанесенного ущерба, уточнил представитель Пентагона.

Он предупредил, что Вашингтон примет все необходимые меры для защиты своих военных и союзников от атак Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объяснил эти ракетные удары КСИР потребностью в самообороне. «Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — написал глава МИД Исламской республики на своей странице в Twitter.

Иранские военные атаковали военную базу, с которой осуществлялось нападение на граждан и должностных лиц Ирана, уточнил Зариф. Он заверил, что Тегеран не стремится к войне, но намерен защищаться от любых проявлений агрессии.

Сами представители КСИР, как передает CNN со ссылкой на их Telergam-канал, предупредили, что иранские военные атакуют США, если Вашингтон ответит на удары по своим военным объектам.

«Мы ответим вам в Америке», — написано в Telegram-канале.

Как сообщил иранский телеканал Press TV, при обстреле военной базы США Эйн-аль-Асад в Ираке погибли 80 человек. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что после атак КСИР на американские военные объекты «все хорошо».

«Все идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он также пообещал сделать официальное заявление утром 9 января. Незадолго до этого CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщал, что президент США не станет обращаться к нации после атаки Ирана. Как уточнил собеседник телеканала, ранее проводилась подготовка к выступлению Трампа перед американским народом после атак КСИР, но в ближайшее время оно не состоится.

И без того непростые отношения между США и Ираном накалились после того, как в ночь на 3 января в Багдаде в результате американской спецоперации был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иранский лидер Хасан Роухани после случившегося пообещал отомстить Соединенным Штатам.

По его словам, это преступление со стороны Вашингтона вдвое увеличило решимость Тегерана противостоять американской стороне и защищать исламские ценности.

Высший совет национальной безопасности Ирана даже подготовил 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани вооруженными силами США.

Дональд Трамп при этом предупредил, что нанесет «быстрый и сильный удар» по 52 иранским целям, если Исламская республика атакует американцев.

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в письме к генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу призвал Совет безопасности привлечь США к ответственности за незаконные действия и угрозы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст письма.

Представитель Ирана отметил, что Совбез должен осудить «необузданную политику» Вашингтона и его незаконные угрозы, а также заставить США следовать принципам международного права.

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